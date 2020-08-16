У ПАРЄ делегації України, Великої Британії та балтійських країн підписали декларацію. У ній засуджуються порушення на виборах у Білорусі та насилля під час акцій протесту.

Документ підписали представники низки країн

"Білоруську декларацію" ініціювала Україна. Про це повідомила очільниця делегації Єлизавета Ясько у фейсбуці.

До теми Масові протести в Білорусі: останні новини й що відомо – фото, відео

Декларацію підписали іноземні друзі України, які потерпають за свободу і демократію в Білорусі. Це голови делегацій Естонії – Марія Юферева-Скуратовскі, Латвії – Інесе Лібіня-Егнере, Литви – Альгірдас Буткевічюс та Великої Британії – Роджер Гейл,

– повідомила Ясько.

Коротко про зміст декларації:

виборча кампанія у Білорусі, сам процес голосування та підрахунок голосів відбувались зі значними порушеннями;

результати не відповідають волевиявленню народу;

підписанти засуджують насилля щодо учасників мирних акцій протестів;

владу Білорусі закликають звільнити усіх затриманих під час демонстрацій;

також закликають налагодити діалог між учасниками виборчого процесу;

слід провести незалежне розслідування незаконних дій під час виборів та протестів;

застерігають Росію від втручання у справи Білорусі.

Позиція МЗС України щодо Білорусі

Зазначимо, що раніше у Міністерстві закордонних справ України заявили, що офіційно оприлюднені результати президентських виборів у Білорусі не викликають довіри в суспільстві. Таким чином, офіційний Київ поділяє позицію керівництва ЄС, яке засудило фальсифікації під час виборів та застосування сили під час мирних акцій.

Детально з новинами про протести у Білорусі можна ознайомитись тут.