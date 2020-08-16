"Білоруська декларація" ПАРЄ: про що мовиться у документі
У ПАРЄ делегації України, Великої Британії та балтійських країн підписали декларацію. У ній засуджуються порушення на виборах у Білорусі та насилля під час акцій протесту.
Документ підписали представники низки країн
"Білоруську декларацію" ініціювала Україна. Про це повідомила очільниця делегації Єлизавета Ясько у фейсбуці.
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Декларацію підписали іноземні друзі України, які потерпають за свободу і демократію в Білорусі. Це голови делегацій Естонії – Марія Юферева-Скуратовскі, Латвії – Інесе Лібіня-Егнере, Литви – Альгірдас Буткевічюс та Великої Британії – Роджер Гейл,
– повідомила Ясько.
Коротко про зміст декларації:
- виборча кампанія у Білорусі, сам процес голосування та підрахунок голосів відбувались зі значними порушеннями;
- результати не відповідають волевиявленню народу;
- підписанти засуджують насилля щодо учасників мирних акцій протестів;
- владу Білорусі закликають звільнити усіх затриманих під час демонстрацій;
- також закликають налагодити діалог між учасниками виборчого процесу;
- слід провести незалежне розслідування незаконних дій під час виборів та протестів;
- застерігають Росію від втручання у справи Білорусі.
Позиція МЗС України щодо Білорусі
Зазначимо, що раніше у Міністерстві закордонних справ України заявили, що офіційно оприлюднені результати президентських виборів у Білорусі не викликають довіри в суспільстві. Таким чином, офіційний Київ поділяє позицію керівництва ЄС, яке засудило фальсифікації під час виборів та застосування сили під час мирних акцій.