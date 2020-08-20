Білоруська опозиція вимагає зустрічі із силовиками: записали відеозвернення
Білоруська опозиція вимагає негайної зустрічі із силовими органами країни. Крім того, опозиціонери закликали військових пригадати свої присяги перед народом і зупинити його геноцид.
Звернення із вимогою про зустріч Координаційна рада направила до силовиків 20 серпня. Про це повідомляє телеграм-канал "Координационный совет".
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До кого звертаються опозиціонери
- Генеральної прокуратури;
- Слідчого комітету;
- Міністерства внутрішніх справ;
- Комітету державної безпеки.
Опозиція закликає силовиків захистити свій народ
Опозиціонерка Марія Колесникова записала відеозвернення до силовиків. Вона заявила, що влада своїми діями тягне їх за собою у пекло із жіночих криків, поранених тіл, паламої психіки та колективної травми, яка залишиться з білорусами назавжди.
Колеснованика наголосила: коли силовики давали присягу, вони клялися служити білоруському народові, а зараз у країні відбувається його винищення.
Якщо ви перейдете на бік народу, якщо ви відмовитеся виконувати злочинні накази, ми гарантуємо вам безпеку та недоторканість,
– наголосила опозиціонерка.
Марія Колесникова звернулася до силовиків, дивіться відео:
Координаційну раду необхідно розширити
Координаційна рада також прийняла рішення про розширення штату. Щоб вирішити конфлікт, який спалахнув у Білорусі, необхідна велика кількість спеціалістів, готових працювати на благо білоруської опозиції.
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Хто входить до Координаційної ради опозиції Білорусі:
- Світлана Алексієвич – Нобелівська лауреатка з літератури;
- Ольга Ковалькова – довірена особа кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської;
- Марія Колесникова – представниця штабу Віктора Бабарико;
- Павло Латушко – ексдиректор Купальського театру та дипломат;
- Максим Знак – юрист, представник штабу Віктора Бабарико;
- Сергій Ділевський – представник страйкому Мінського тракторного заводу МТЗ
- Лілія Власова – міжнародний посередник, юристка.