Білоруська опозиція вимагає негайної зустрічі із силовими органами країни. Крім того, опозиціонери закликали військових пригадати свої присяги перед народом і зупинити його геноцид.

Звернення із вимогою про зустріч Координаційна рада направила до силовиків 20 серпня. Про це повідомляє телеграм-канал "Координационный совет".

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До кого звертаються опозиціонери

Генеральної прокуратури;

Слідчого комітету;

Міністерства внутрішніх справ;

Комітету державної безпеки.

Опозиція закликає силовиків захистити свій народ

Опозиціонерка Марія Колесникова записала відеозвернення до силовиків. Вона заявила, що влада своїми діями тягне їх за собою у пекло із жіночих криків, поранених тіл, паламої психіки та колективної травми, яка залишиться з білорусами назавжди.

Колеснованика наголосила: коли силовики давали присягу, вони клялися служити білоруському народові, а зараз у країні відбувається його винищення.

Якщо ви перейдете на бік народу, якщо ви відмовитеся виконувати злочинні накази, ми гарантуємо вам безпеку та недоторканість,

– наголосила опозиціонерка.

Марія Колесникова звернулася до силовиків, дивіться відео:

Координаційну раду необхідно розширити

Координаційна рада також прийняла рішення про розширення штату. Щоб вирішити конфлікт, який спалахнув у Білорусі, необхідна велика кількість спеціалістів, готових працювати на благо білоруської опозиції.

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Хто входить до Координаційної ради опозиції Білорусі: