Координаційна рада Білорусі продовжує наполягати на проведенні повторних президентських виборів у країні. Водночас члени ради обіцяють не заважати Олександру Лукашенку брати у них участь. Зауважимо, що раніше протестувальники у Білорусі вимагали, аби перевибори президента відбувалися без Лукашенка.

Відтак, білоруська опозиція наполягає на повторному проведенні голосування після 5 листопада. Саме тоді закінчується 5 президентський термін Олександра Лукашенка. Про це членкиня Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова повідомила Интерфаксу.

Раніше Перше засідання Координаційної ради Тихановської: які вимоги щодо зміни влади висунула опозиція

Колесникова зазначила, що опозиція не бачить перешкод для того, щоб Олександр Лукашенко брав участь в повторних виборах.

Ми бачимо, що, навіть володіючи адміністративним ресурсом, навіть з грубими фальсифікаціями, він програв. Ми виходимо з того, що кожен громадянин Білорусі повинен мати право на участь у виборах, ніяких перешкод тут бути не повинно. Але ми не віримо, що Лукашенко на це піде,

– сказала вона.

Колесникова вважає, що перед виборами необхідно повністю оновити склад білоруського ЦВК, включно з її головою. Також до виборів слід залучити міжнародних спостерігачів.

Що відомо про Координаційну раду

Координаційну раду створили опозиційні сили задля передачі влади у Білорусі.

З діяльністю новоствореного органу можна ознайомитися на офіційному сайті.

Перше засідання Координаційної ради відбулося 19 серпня. Тоді була сформована президія з 7 людей.

Зверніть увагу У Німеччині кажуть, що Лукашенко втратив легітимність і має піти

Хто входить до Координаційної ради опозиції Білорусі: