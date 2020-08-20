Білоруська опозиція готова дозволити Лукашенку взяти участь у перевиборах президента
Координаційна рада Білорусі продовжує наполягати на проведенні повторних президентських виборів у країні. Водночас члени ради обіцяють не заважати Олександру Лукашенку брати у них участь. Зауважимо, що раніше протестувальники у Білорусі вимагали, аби перевибори президента відбувалися без Лукашенка.
Відтак, білоруська опозиція наполягає на повторному проведенні голосування після 5 листопада. Саме тоді закінчується 5 президентський термін Олександра Лукашенка. Про це членкиня Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова повідомила Интерфаксу.
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Колесникова зазначила, що опозиція не бачить перешкод для того, щоб Олександр Лукашенко брав участь в повторних виборах.
Ми бачимо, що, навіть володіючи адміністративним ресурсом, навіть з грубими фальсифікаціями, він програв. Ми виходимо з того, що кожен громадянин Білорусі повинен мати право на участь у виборах, ніяких перешкод тут бути не повинно. Але ми не віримо, що Лукашенко на це піде,
– сказала вона.
Колесникова вважає, що перед виборами необхідно повністю оновити склад білоруського ЦВК, включно з її головою. Також до виборів слід залучити міжнародних спостерігачів.
Що відомо про Координаційну раду
- Координаційну раду створили опозиційні сили задля передачі влади у Білорусі.
- З діяльністю новоствореного органу можна ознайомитися на офіційному сайті.
- Перше засідання Координаційної ради відбулося 19 серпня. Тоді була сформована президія з 7 людей.
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Хто входить до Координаційної ради опозиції Білорусі:
- Нобелівська лауреатка з літератури Світлана Алексієвич;
- довірена особа кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської Ольга Ковалькова;
- представниця штабу Віктора Бабарико Марія Колесникова;
- ексдиректор Купальського театру та дипломат Павло Латушко;
- юрист, представник штабу Віктора Бабарико Максим Знак;
- представник страйкому Мінського тракторного заводу МТЗ Сергій Ділевський;
- міжнародний посередник, юрист Лілія Власова.