Найбільший білоруський опозиційний телеграм-канал NEXTA Live пригрозив опублікувати особисті дані "десятків тисяч" співробітників МВС та інших силових структур, якщо ті не перейдуть на бік протестувальників.

Що відомо про погрози білоруським силовикам

Адміністратори телеграм-каналу NEXTA Live заявили, що отримали від "білоруських кіберпартизанів" базу з тисячами особистих даних правоохоронців.

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Керівники опозиційного телеграм-каналу дали тиждень силовикам "на пробудження совісті і заяву своєї позиції".

Якщо ви працювали в МВС і звільнилися в серпні – вересні, прохання терміново скинути фото довідки про проходження служби, щоб ми вас виключили з бази,

– мовиться у попередженні.

Як білоруські "кіберпартизани" зламали провладні сайти режиму Лукашенка

На початку вересня хакери зламали сайт МВС Білорусі та "оголосили в розшук диктатора Олександра Лукашенка і главу МВС Юрія Караєва".

До цього на сайті Управління справами президента Білорусі на деякий час з'явився біло-червоно-білий прапор і фото глави відомства Віктора Шеймана в головному уборі Вєрки Сердючки.

9 вересня вдруге за місяць зламали сайт силовиків Лукашенка з академії МВС Білорусі й розмістили там повідомлення від "білоруських кібер-партизанів". На сайті також розмістили іронічне фото у кольорах історичного прапора, що став символом протестів у Білорусі. Фото підписали словами "З любов'ю, білоруські кіберпартизани".

У МВС Білорусі тоді заявили про спробу "впровадження шкідливих програм, які блокують або вносять зміни до роботи низки інформаційних ресурсів МВС".

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