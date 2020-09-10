"Партизани" вдруге зламали сайт академії МВС Білорусі й залишили послання
Невідомі хакери 9 вересня вдруге за місяць зламали сайт силовиків Лукашенка з академії МВС Білорусі й розмістили там повідомлення від "білоруських кібер-партизанів".
Сайт Академії МВС Республіки Білорусь невідомі зломники перейменували в "Типу Академія МВС". Про це розповів портал TYT.BY.
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На сайті також розмістили іронічне фото у кольорах історичного прапора, що став символом протестів у Білорусі. Фото підписали словами "З любов'ю, білоруські кіберпартизани".
На сайті академії МВС Білорусі розмістили фотопослання / Фото TYT.BY
Там само було посилання "на якийсь файл", але на який – невідомо. Увечері 9 вересня сайт перестав працювати. Це, до слова, вже друга за місяць атака на ресурс академії, перша сталася 4 вересня.
Кібератаки на владні портали у Білорусі: що було раніше
- 2 вересня на офіційний сайт президента Білорусі хакери розмістили банер, на якому можна було впізнати костюм Вєрки Сердючки.
- 3 вересня зламали сайт МВС Білорусі, там розмістили фото й дані Лукашенка. Його, мовляв, розшукують, а ще він узурпував владу та вчинив злочини проти білоруського народу.
- 5 вересня недоступним був сайт Білоруської торгово-промислової палати (його теж зламали "кіберпартизани").