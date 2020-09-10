Невідомі хакери 9 вересня вдруге за місяць зламали сайт силовиків Лукашенка з академії МВС Білорусі й розмістили там повідомлення від "білоруських кібер-партизанів".

Сайт Академії МВС Республіки Білорусь невідомі зломники перейменували в "Типу Академія МВС". Про це розповів портал TYT.BY.

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На сайті також розмістили іронічне фото у кольорах історичного прапора, що став символом протестів у Білорусі. Фото підписали словами "З любов'ю, білоруські кіберпартизани".



На сайті академії МВС Білорусі розмістили фотопослання / Фото TYT.BY

Там само було посилання "на якийсь файл", але на який – невідомо. Увечері 9 вересня сайт перестав працювати. Це, до слова, вже друга за місяць атака на ресурс академії, перша сталася 4 вересня.

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