Білоруські силовики діють так само, як російські окупанти: які країни готові захищати Україну

У Європейському Союзі заявили, що не допомагатимуть Україні військом у разі нападу Росії. Все через те, що ЄС не має оборонного альянсу з нашою державою.

Максимум, чим може допомогти Євросоюз – політична, дипломатична, економічна та фінансова допомога. Ну, і висловити чергове занепокоєння.

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Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що двостороння Угода про асоціацію між ЄС та Україною не передбачає створення військового союзу.

Хто готовий заступитись за Україну

Натомість Швеція готова перекинути військовослужбовців в Україну. На думку тамтешнього міністра оборони, це стане проявом солідарності держави. Це може означати, що деякі шведські солдати вирушають до країни для навчання українських військ на тлі великого скупчення російських на східному кордоні України.

Після інформації про концентрацію російських військ на кордоні з Україною, відповідна пропозиція про таку місію надійшла від країн Балтії – наших найближчих партнерів, які виступають на боці України, адже самі потерпають від кремлівської гібридної війни.

Позиція Литви та Польщі стосовно України рішуче відрізняється від багатьох країн Європейського Союзу, адже для них, як і нас всіх, російська загроза – це не міфічні історії, а реальність сьогодення.

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Що насправді вчинила Меркель

Порозумітись в Європейському Союзі не можуть не тільки стосовно України, а й між собою. Ангела Меркель, яка ще виконує обов’язки канцлерки, поспілкувалась з самопроголошеним главою Білорусі Олександром Лукашенком.

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У тій же Німеччині вже назвали це "жахливим сигналом" і серйозним розчаруванням, адже фактично в такий спосіб Меркель визнала легітимність диктатора. У Європі такий необачний крок вважають черговим прогином Путіну.

Звісно, розкритикували дії Меркель і в Польщі, яка зараз саме потерпає від мігрантів з боку Білорусі.

Як діють білоруські прикордонники

При черговій спробі мігрантів прорватись через європейський кордон 16 листопада постраждали 12 польських бійців. Серед них 9 поліцейських, двоє прикордонників та 1 військовий.

Усіх постраждалих довелося госпіталізувати. Перед цим польська поліція повідомляла, що біженці проломили каменем голову правоохоронцю.

Представник поліції Польщі Ярослав Шимчик заявив, що білоруські представники служб можуть маскуватися під мігрантів для того, аби влаштовувати атаку і провокації.

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Прямо як на сході України, де ніби шахтарі, які ніколи не тримали зброю у руках, але ніби придбали безпілотники і танки у місцевому воєнторзі й восьмий рік ведуть війну.

Криза на Польському кордоні триватиме ще довго

До речі, мабуть, там нещодавно був черговий шопінг, адже місія ОБСЄ вкотре зафіксувала ще 30 танків і гаубицю окупантів. Ба більше, 17 листопада українські військові в районі проведення ООС затримали на лінії розмежування бойовика.

Але ви не повірите! Ніколи такого не було й от знову! Затриманий виявився уродженцем Росії, який у 2018 році приєднався до терористів.

Всім нам варто набратись терпіння, адже конфлікт на кордоні з Польщею, як і війна з Росією, затягнеться надовго. Міністр оборони Польщі заявив, що ситуацію з мігрантами на кордоні не вдасться врегулювати впродовж найближчих днів. Для стабілізації ситуації можуть знадобитися місяці або навіть роки.