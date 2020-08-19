Слідчий комітет Білорусі визнав, що в загиблого під час протестів Геннадія Шутова стріляв один з ОМОНівців. Вони стверджують, що чоловік начебто "чинив активний опір".

Слідчі поліції кажуть, що Шутов нібито загрожував озброєному ОМОНівцю та намагався відібрати зброю в нього. Через це той вистрілив йому в напрямку плеча, але потрапив в голову. Про це мовиться у повідомленні Слідкому Білорусі в телеграм-каналі. До теми Боровся до останнього: помер Геннадій Шутов, якого поранили у Бресті Що відомо про загибель Геннадія Шутова Під час протесту 11 серпня в Бресті 43-річний Геннадій Шутов отримав вогнепальне поранення в голову.

Життя Геннадія обірвалося 19 серпня о 10:20. Родичі чоловіка розповідають, що він не був активним учасником протесту: не втручався у конфлікт, а просто йшов вулицею, коли отримав смертельне поранення. Очевидці розповідають, що у Геннадія вистрілили з даху будівлі навпроти.

Одразу після поранення Геннадія госпіталізували в Брестську обласну лікарню. Місцеві лікарі зробили висновок, що врятувати чоловіка зможуть лише у столичній лікарні. На вертольоті його транспортували у військовий госпіталь у Мінську.

Там Шутову зробили декілька операцій, однак так і не зуміли витягти кулю. Останні дні життя він провів на апараті штучної вентиляції легенів.

Загиблий Геннадій Шутов / Фото tut.by Актуально Білоруським протестувальникам та жертвам репресій зібрали понад 3,7 мільйона доларів допомоги Протести в Бресті: що треба знати МВС Білорусі визнало, що ввечері 11 серпня у Бресті поліцейські стріляли у мітингувальників на ураження.

Силовики заявили, що на них начебто напали агресивні мітингувальники з арматурою в руках. Однак жителі Бреста заперечують їхні слова. На вулицю Радянську, де були найзапекліші сутички силовиків з мітингувальниками, люди несли квіти, щоб вшанувати жертв провладного терору.

Упровдож 9 – 11 серпня у лікарні Бреста звернулися понад 100 мітингувальників, госпіталізували 23 людини, декому з них знадобилися операції.