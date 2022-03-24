Білоруські війська продовжують залучатися до прикриття кордону з Україною

Збройні сили Республіки Білорусь продовжують залучатися до прикриття окремих ділянок на кордоні з Україною.

У Генеральному штабі Збройних сил розповіли, про тактику ворога станом на 24 березня, зокрема, на Волинському напрямку.

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Підрозділи Збройних сил Білорусі продовжують залучатися до прикриття окремих ділянок білорусько-українського кордону,

– йдеться у повідомленні.

Загалом на Волинському, Поліському, Сіверському напрямках війська РФ вимушено відмовилися від ведення наступальних дій, здійснюють перегруповування військ та утримання раніше зайнятих рубежів. За даними Генштабу, ведеться розвідка.

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