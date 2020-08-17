Початок тижня в Білорусі розпочався з масових страйків на підприємствах. Робітники не виходять працювати, а висувають вимоги. Головна з них – щоб Лукашенко пішов.

Про наміри людей, зміну тактики Лукашенка, звільнення працівників ЗМІ та про звернення Тихановської – в ефірі 24 каналу говорив лідер білоруського руху "За свободу" Юрась Губаревич.

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Про наміри протестувальників

Він зазначив, що всі наміри людей, які виходять протестувати – винятково мирні. Це помітно у поведінці та організації, також не лунають радикальні лозунги. Але є один, з яким солідарні всі – це "Лукашенко – йди".

Всі 26 років правління Лукашенка – це те, що довело людей вже до небажання терпіти далі цю владу,

– наголосив Губаревич.

Про зміну тактики Лукашенка

Масові побиття силовиками протестувальників в Білорусі різко припинились. Останнім часом влада не заважає мирним протестам. На вулиці вийшли буквально всі, а попередні події вкотре довели, що влада має змінитись.

"Ті "забастовки" на підприємствах, всі тортури у в'язницях, сотні поранених та побитих – це все народ Білорусі. Люди зрозуміли, що ця влада не має залишатись, інакше це все триватиме довго. Тому вийшли всі", – додав Губаревич.

Що треба знати про протести у Білорусі? У Білорусі 9 серпня відбулися вибори президента, які з перших днів виборчої кампанії супроводжувалися масовими протестами проти Лукашенка. У ЦВК Білорусі стверджують, що перемогу здобув Олександр Лукашенко. Він набрав 80,1% голосів. Однак білоруси не згідні з результатами виборів і вважають їх сфальсифікованими.



Акції протесту проти фальсифікованої перемоги Лукашенка тривають восьмий день. На страйки виходять і працівники білоруських підприємств і заводів. Білоруси вимагають чесних виборів без участі чинного президента Олександра Лукашенка і звільнення політв'язнів. У Білорусі 9 серпня відбулися вибори президента, які з перших днів виборчої кампанії супроводжувалися масовими протестами проти Лукашенка. У ЦВК Білорусі стверджують, що перемогу здобув Олександр Лукашенко. Він набрав 80,1% голосів. Однак білоруси не згідні з результатами виборів і вважають їх сфальсифікованими.Акції протесту проти фальсифікованої перемоги Лукашенка тривають восьмий день. На страйки виходять і працівники білоруських підприємств і заводів. Білоруси вимагають чесних виборів без участі чинного президента Олександра Лукашенка і звільнення політв'язнів.

Про звільнення працівників ЗМІ

Білорус зазначив, що процес звільнення працівників ЗМІ триває вже не перший місяць. Коли стало зрозуміло, що ніяких чесних та справедливих виборів традиційно не буде – стали звільнятись з державних каналів, де є пропаганда.

Тепер вони готові до страйку. Багато технічних працівників відмовились виходити на роботу. Це і вплинуло на затримання. Ті кадри, які ми бачимо з вулиць, вчорашню акцію – показують без цензури й з мінімальним викривленням інформації,

– наголосив Губаревич.

Проте на одному каналі був концерт Кіркорова. Але, хто працюють на держтелебаченні вимагають свободи ефіру та не показувати обману, переконаний опозиціонер.

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Про звернення Тихановської

"Це позитивний момент. І справді важливо, щоб її заява прозвучала. Тому що відсутність координаційного центру ставить ситуацію в глухий кут. Ситуацію треба розв'язувати, мають бути переговори про передачу влади. Зі сторони білорусів – головна вимога білорусів – відставка Лукашенка. Вони вийшли на підтримку не конкретного кандидата, а проти Лукашенка", – ствердив Губаревич.



А розв'язання білоруських проблем – виключно в руках білорусів. І чекати на допомогу ззовні – немає сенсу.

Зверніть увагу! Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська оголосила про готовність стати національним лідером. У своєму зверненні до білорусів вона сказала, що зробить все для того, аби країна "заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм". також польські ЗМІ писали, що Світлана Тихановська готує офіційну заяву. У ній вона начебто має оголосити себе переможницею президентських виборів.

Дивіться відео розмови 24 каналу з Юрасем Губаревичем: