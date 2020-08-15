У Мінську біля будівлі Белтелерадіокмпанії розпочався мітинг. Водночас у мережі з’явилися повідомлення, що деякі журналісти та технічний персонал Білоруського телебачення (БТ) оголосять страйк. Через таку ситуацію до будівлі телецентру під’їхали голова Ради Республіки Наталія Кочанова та речниця президента Наталія Ейсмонт. Також тут можна було помітити силовиків ОМОНу.

Що відбувалося біля Белтелерадіокомпанії

Дізнавшись про те, що їхні співробітники намагаються оголосити страйк, керівництво Білоруської державної телерадіокомпанії організувало зустріч. Перші телевізійники почали з’їжджатися сюди приблизно о 18:00. Про це повідомляє TUT.BY.

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А трохи згодом до будівлі Белтелерадіокомпанії прибули Кочанова та Ейсмонт. Під вигуки людей "правда!" та "сором!" вони увійшли досередини. У той час біля входу в будівлю було два десятки мітингувальників, але їхня кількість постійно зростала. В руках вони тримали протестні плакати.

Прибуття Кочанової та Ейсмонт до Белтелерадіокомпанії: відео

Також до телецентру приїхали голова офіційної спілки журналістів, політичний коментатор БТ Андрій Кривошеєв та голова Білоруської державної телерадіокомпанії Іван Ейсмонт.

Про що на зустрічі телевізійниками говорили Кочанова та Ейсмонт

Кочанова свою промову почала з того, що 80% населення на виборах проголосували за Лукашенка. Після цих слів ті, хто не голосував за чинного президента, почали піднімати руки. І таких у залі була більшість.

Також відомо, що в залі були присутніми приблизно 40 працівників Білоруського телебачення. Представники медіа запитували у Кочанової та Ейсмонт, "як ті могли таке допустити, чому вони не показують правду". Однак у відповідь почули лише одну воду, без жодної конкретики.

Зокрема, один із технічних працівників розповів, що на зустрічі деякі співробітники БТ порушували питання, чому державне телебачення не висвітлює те, що відбувається на вулицях, чому не показує правду. Відповідь Кочанової була такою: "Ваші конкуренти теж висвітлюють все однобоко". Інший співробітник зауважив, що на зустрічі було суцільне промивання мозку.

Які наслідки зустрічі

Тому телевізійники припускають, що жодних результатів від цієї зустрічі не буде.

Ми в понеділок, 17 серпня, планували виходити на страйк, щоб телеканал просто встав. Нехай показують старі фільми. Але сьогодні таке сталося, що тепер не відомо, що буде",

– зауважила режисер телеканалу "Білорусь 3" Наталья Бібікова.

За інформацією Euroradio, один із журналістів після зустрічі написав заяву про відставку. Крім того, деякі люди вийшли з будівлі телецентру з піднятими руками та складеними пальцями у формі літери V. Натовп привітав їх вигуками: "Молодці!"

Репортер АТН Микита Дементьєв, зі свого боку, зазначив, що хоче продовжувати працювати, але хотів, щоб підхід змінився і щоб БТ перестала асоціюватися з тим, з чим зараз асоціюється.

Тим часом, з'явилася інформація, що онлайн-трансляція ОНТ припиналася. Сталося це після того, як на сайті білоруського державного телеканалу показали акції протесту та плакат "Йди" ("Уходи"). Офіційна ж причина – в будинку телецентру зник інтернет.

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Мітинг біля телецентру

Тим часом, біля будівлі виник стихійний мирний мітинг. Прибули сюди також кандидат у президенти Андрій Дмитрієв і представниця об’єднаної опозиції Марія Колеснікова. Вони вимагають скасувати будь-яку цензуру та показувати людям лише правду.

Марія Колеснікова біля будівлі Белтелерадіокомпанії: дивіться відео

Водночас колишній ведучий БТ Денис Дудинський приніс до входу наклейку з "Вимогами до Белтелерадіокомпанії", серед яких – припинити мовлення та приймати журналістів з об'єктивною інформацією. Він намагався передати всередину це та останній номер "Комсомольської правди в Білорусі", присвячений тортурам та побиттям мирних демонстрантів. Але охоронець газету так і не взяв.



Журналіст Дудинський приніс вимоги до Белтелерадіокомпанії / Фото: TUT.BY.

Мітинг тут триває досі. Водночас телецентр оточили силовики. Також з’явилося відео, як деякі з них заходять у будівлю. Люди у цей час кричали "Трибунал" і "Ганьба".

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ОМОН заходить до будівлі Белтелерадіокомпанії: відео

Дивіться відео та фото з мітингу біля Белтелерадіокомпанії