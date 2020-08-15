15 серпня – вже сьомий день масових протестів у Білорусі. З самого ранку люди в містах вийшли на мирні акції і вимагають від Лукашенка оголошення справедливих результатів виборів. Напередодні Світлана Тихановська закликала мерів міст долучитися до мітингів протестувальників.

Основне про те, як проходить сьомий день масових протестів у Білорусі, зібрав 24 канал.

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Що відбувається у Білорусі сьогодні

Понад 10 000 людей вийшли на мітинг у місті Гродно

У Гродному відбулася мирна акція протесту. Вона відбулася на площі Леніна і зібрала 10 000 людей. Традиційно люди тримали у руках національні прапори та повітряні кульки. У руках виднілися плакати з надписом "Лукашенко, йди геть".

Мітинг у місті Гродно / Фото "TUT.BY новости"

До акції долучилися і десантники

У білоруському місті Гродно 15 серпня на протести вийшли військові Сил спеціальних операцій Білорусі. Десантники виступили на підтримку білоруських протестувальників.

Назву військові назвали лаконічно: "Ми з народом". Десантники також несли з собою квіти, які роздавали дівчатам довкола. Вони таким чином пройшли центром міста мирною ходою. Люди довкола підтримували десантників, аплодували їм, дякували й обіймали.

Десантники вийшли на мітинг / Фото "Радыё Свабода"

Масштабний страйк авіакомпанії "Белавіа"

Співробітники авіакомпанії "Белавіа" долучилися до масштабних страйків у Білорусі. Кілька десятків працівників національної авіакомпанії тримали у руках білі та червоні повітряні кульки та плакати "Ми проти насилля".

За останні кілька днів до протестів та страйків долучилися працівники низки великих білоруських підприємств, зокрема і завод БелАЗ.

Що відомо про "Белавіа"? Це національна авіакомпанія Білорусі. Основні рейсові та чартерні міжнародні польоти здійснює з Національного аеропорту Мінськ. Компанія має 17 представництв у різних країнах світу, а також є членом міжнародної організації авіаперевізників ІАТА.

Протест під офісум телеканалу ОНТ

У Мінську люди зібралися біля офісу державного телеканалу ОНТ. Вони тримали плакати "Досить брехати нам", "Ми знаємо, що відбувається за закритими дверима" та інші, а також скандували гасла: "Сором!", "Ідіть геть!".

Тиждень протестів у Білорусі: дивіться відео

Що відомо про затриманих і постраждалих в Білорусі

Загалом в Білорусі від початку протестів за участь в масових акціях правоохоронці затримали майже 7 тисяч людей. За даними правозахисників, в результаті зіткнень постраждали понад 200 громадян. В ООН кажуть, що ці цифри можуть бути заниженими.

У МВС Білорусі повідомили, що внаслідок сутичок постраждали 103 співробітники міліції, 28 з яких – госпіталізовані. Влада каже про одного загиблого демонстранта, натомість активісти – про чотирьох.

13 серпня білоруська влада вперше від початку протестів не застосувала масових побоїв щодо демонстрантів. Із СІЗО навіть випустили затриманих учасників акцій протесту.

Водночас кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська закликала мерів міст організувати мирні мітинги 15 і 16 серпня.