Порізав шию на суді: білоруський політв'язень Латипов прийшов до тями

Білоруський політв'язень Степан Латипов, який встромив ручку собі у шию просто під час засідання суду, прийшов до тями. Наразі він перебуває у стабільному стані в лікарні.

Про стан 41-річного політв'язня розповіли у телеграмі Міністерства охорони здоров'я Білорусі.

Важливо У Мінську під час суду політв'язень Латипов перерізав собі горло: відео 18+

Як повідомляє білоруське МОЗ, Латипова госпіталізували до хірургічного відділення Мінський науково-практичного центру хірургії, трансплантології та гематології.

Пацієнт поступив за екстреними свідченнями о 15:30. При надходженні були виконані всі необхідні медичні заходи, була проведена обробка рани,

– мовиться у повідомленні.

Наразі життю білоруського політв'язня нічого не загрожує. Латипов вже прийшов до тями після наркозу. Зауважимо, що раніше його хотіли ввести у стан штучної коми.

Що відомо про інцидент

Латипов намагався накласти на себе руки під час засідання суду у його справі 1 червня. Він встромив ручку собі в горло. За даними правозахисників, після цього чоловік посинів та ліг на лавку.

Перед цим він сказав, що Головне управління у боротьбі з організованою злочинністю і корупцією погрожувало йому кримінальними справами проти рідних і сусідів, якщо політв'язень не визнає провину.

Більше про справу проти Латипова

Степана Латипова судять за протестну символіку та опір міліції. Активіста затримали ще 15 вересня, коли з іншими місцевими жителями стояв на охороні Мура з "діджеями Змін", який комунальники регулярно знищували. Латипов

Як пише ВВС, Степана Латипова звинувачують у створенні опозиційного телеграм-чату свого двору, за допомогою якого він закликав до протестів.

Також йому інкримінують незаконну майстерню з виготовлення протестної символіки. Мовиться про біло-червоно-білі прапори. Ще одне обвинувачення – активний опір співробітникам міліції при затриманні.

І остання стаття, яку інкримінують опозиціонеру, – шахрайство. Він нібито обманював своїх клієнтів, яким обіцяв винищити борщівник, але робив це неякісними хімікатами.