Раніше пролунали вибухи в Дніпрі та передмісті. Повітряні сили написали про загрозу балістики, а монітори припустили, що це міг бути "Іскандер".

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Окупанти пускають балістику

Згодом тривога розширилася та пролунала вже у Києві.

Загроза застосування балістичного озброєння з півдня! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

– написали Повітряні сили близько півночі.

За хвилину там закликали пройти в укриття криворожців. А о 00:14 повідомили, що є загроза застосування балістичного озброєння для Київської і Чернігівської областей.

Деякі моніторингові канали вказали, що на Київ летіла ракета, проте офіційної інформації про це нема. Також мовилося про вибухи на Миколаївщині та Харківщині.

Де летять "Шахеди"

Також ворог запустив дрони-камікадзе.