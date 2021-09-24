Більше 34 мільярди гривень склали інвестиції гірничо-металургійного сектора в першому півріччі

Інвестиції гірничо-металургійного сектора, однієї з основних галузей економіки України, у першому півріччі перевищили 34 млрд грн.

Капітальні вкладення в Україні у цілому з перше півріччя 2021 року зросли на 4,2% і склали 111,1 млрд грн, такі дані оприлюднила Державна служба статистики.

Підвищення якості продукції, випуск продуктів із вищою доданою вартістю, а також екологічні проєкти в рамках декарбонізації та переходу до зеленої металургії – основні напрямки, у які зараз активно інвестує гірничо-металургійний комплекс України.

Будівництво нового прокатного цеху в Маріуполі, який почала у вересні гірничо-металургійна група компаній Метінвест на майданчику Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча (ММКІ) є найбільшим інвестиційним проєктом галузі на даному етапі.

Компанія повідомлює, що це масштабний проєкт будівництва з нуля цеху з виробництва холоднокатаного прокату, оцинкованого і пофарбованого рулону. Найбільшою інвестицією в нове виробництво за історію незалежності України є загальний обсяг інвестицій в проєкт, який перевищить 1 млрд доларів.

Зауважимо: за весь період група Метінвест вклала в роботу своїх підприємств 10 млрд доларів.