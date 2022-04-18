Більше мільйона українців повернулись в країну за час війни

Від початку війни Росії проти України на Батьківщину повернулося 1,06 мільйона громадян. Нині в Україну в'їжджає більше людей, ніж виїжджає.

Українці активно повертаються

Про це повідомив прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, 16 квітня вперше від початку повномасштабної війни спостерігалась перевага в’їзду над виїздом з України.

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Загалом з 24 лютого на в’їзд в Україну повернулось 1 мільйон 60 тисяч її громадян. У суботу фіксувалася більша кількість людей, які слідували в Україну, переважна більшість – це наші громадяни,

– сказав прессекретар Державної прикордонної служби.

Він додав, що в неділю, 17 березня, пасажиропотік дещо знизився (на рівні 65 тисяч в обидва боки). Виїхали та заїхала майже однакова кількість людей.

В Держприкордонслужбі цього тижня очкують збільшення охочих повернутися додому українців через великодні свята.

Додамо, що за час війни Україну покинуло понад 4,6 мільйона людей. Відомо також про 7,1 мільйона, які виїхали до безпечніших регіонів країни. Тож від початку повномасштабної війни свої домівки залишили 11,7 мільйона людей, а це понад чверть населення країни.

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