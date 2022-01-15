Понад 2 мільйони доларів: маленька дівчинка зі СМА потребує найдорожчих ліків у світі

Родина з Хмельницького просить всіх небайдужих долучитися до порятунку дворічної Софійки зі СМА. Побороти недугу можуть лише найдорожчі ліки у світі, яких в Україні немає.

Перші симптоми батьки дівчинки помітили, коли їй виповнилось 8 місяців. Софійка не ставала на ноги, не намагалась підвестися. Лікувальні масажі та курси ЛФК не допомагали. Через 5 місяців батьки вирішили здали генетичний аналіз на СМА, і так виявилася хвороба.

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СМА призводить до атрофії м'язів

Спінальна м'язова атрофія – хвороба, при якій порушено вироблення особливого білка, без якого гинуть нервові клітини спинного мозку й це призводить до атрофії м'язів.

"Через те, що у неї один ген зламаний, в неї не виробляється достатня кількість білка, через що в організмі гинуть мотонейрони, які відповідають за рухливість, за імпульси, які надходять до м'язів. Зараз Соня не стоїть, не ходить", – зазначила мама Софійки Анна Коваль.



Родина Ковалів / Фото 24 каналу

Ситуація зі СМА в Україні

Сьогодні в Україні майже не допомагають сім'ям, яких спіткало це лихо, а благодійні фонди рідко протягують руку допомоги через дороге лікування.

Зараз Софійка отримує безкоштовну підтримуючу терапію у Польщі – спеціальну ін'єкцію, вартістю у 270 тисяч євро, яку вводять тричі на рік. Але для подолання недуги потрібен ще більш дороговартісний укол.



Суми, які вдалось зібрати сім'ї / Фото з фейсбук-сторінки Софії Коваль

Один укол – на все життя

Є препарат генної терапії, який здатен вилікувати дівчинку. Отримати його потрібно всього один раз за все життя. Він просто замінить ген, який відсутній у Софійки.

Його вартість – більше ніж 2 мільйони доларів та в Україні він недоступний. Родина вела переговори з клінікою із США, яка готова їх прийняти.

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Як допомогти

Зараз родина зібрала лише чверть від потрібної суми. Часу обмаль, бо укол потрібно ввести до того часу, як дівчинка набере 13,5 кілограмів. Тож фантастична сума необхідна терміново.

В родинні не перестають вірити у дива. До втілення яких може долучитися кожен небайдужий, аби допомогти маленькій Софійці.



Софійка разом з мамою / Фото 24 каналу

Реквізити для допомоги: