Більше цивільних, аніж військових, – Бірюков про звільнених полонених

Серед українців, звільнених з полону бойовиків, є 32 військових та 41 цивільний.

Про це розповів радник президента України Юрій Бірюков, повідомляє УНІАН.

"Там 41 цивільний і відповідно 32 військових. У тому числі це блогери, ультраси луганської "Зорі". Там багато цивільних. Там жінки є", – зазначив він.

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27 грудня відбувся обмін полоненими між Україною та терористами. Серед 74 звільнених українців 16 перебували в полоні луганських терористів, ще 58 – у полоні донецьких бойовиків. Загалом Україна мала передати бойовикам 306 осіб, однак частина із них відмовилась повертатись на окуповані території.