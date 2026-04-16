Більшість балістики – проти Києва, в Україні понад 100 поранених, – Зеленський про нічну атаку

У ніч на 16 квітня Росія знову масовано тероризувала Україну. Летіли ударні безпілотники та ракети.

Президент Володимир Зеленський відреагував на цю атаку.

Які наслідки масованої атаки

Із дня 15 квітня Росія запустила майже 700 російських дронів. Також летіли ракети, зокрема 19 балістичних.

Більшість балістики була проти Києва.

Вдалося збити 636 дронів і частину ракет. Є влучання та пошкодження будинків, і, на жаль, є загиблі в Одесі, Києві та Дніпрі.

Серед загиблих – 12-річний хлопчик. Також уже відомо про 100 поранених.