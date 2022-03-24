Більшість депутатів Енергодару йдуть з посади: не хочуть, щоб їхні голоси використали окупанти

Більшість депутатів Міської ради Енергодару склали свої повноваження. Переживають, що окупанти можуть використати їхні голоси під примусом.

Про це написав міський голова Енергодару Дмитро Орлов. З посади пішли представники партій "Європейська солідарність", "За майбутнє", "Нова політика". Також склала повноваження частина депутатів із колишньої ОПЗЖ.

Важливо Енергодарці вийшли на масовий мітинг та вимагають повернути з полону заступника мера

Депутати не хочуть, щоб їхніми голосами скористалися окупанти. Так вони намагаються вберегти місто від створення всяких "народних республік". Пан Орлов повідомляє, що з боку окупантів простежуються такі тенденції.

Усі депутати, які склали повноваження, продовжуватимуть займатися громадською діяльністю та опікуватися потребами громадян.

Стосовно фінансування захищених статей витрат (заробітна плата працівникам комунальних підприємств та бюджетної сфери, комунальні послуги) : воно і надалі буде здійснюватися за умови роботи Державного казначейства України, – додав Дмитро Орлов.

Що відбувається в Енергодарі:

В Енергодарі Запорізької області окупанти викрали першого заступника мера Івана Самойдюка – він з вечора 19 березня не виходить на зв'язок.

20 березня мешканці міста вийшли на масовий мітинг з вимогою повернути заступника мера.

Того ж дня російські загарбники відкрили вогонь по мітингувальниках, після чого втекли на "бобіку". Пізніше рашисти під'їжджали до учасників акції на БТР, наполягаючи розійтись. Але енергодарці заявили, що виходитимуть доти, доки Самойдюка не повернуть.

25 березня з 6:00 по 7:00 формуватимуть колону з легкових автомобілів на виїзд по зеленому коридору з Енергодару до Запоріжжя. Потрібно буде їхати на легковому автомобілі. Автобусів не буде. Потрібно обов’язково намалювати червоний хрест у правому верхньому куту лобового скла авто. Варто зарядити телефони та павербенки.

20 березня Енергодарці вийшли на масовий мітинг: дивіться відео