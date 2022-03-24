Більшість лікарень біля українського кордону зайняті російськими військовими

Генеральний штаб Збройних Сил України опублікував оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 24 березня 2022 року.

Згідно з повідомленням, переважна більшість медичних установ Росії, які розташовані в населених пунктах неподалік території України, зайняті.

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У них лежать поранені російські військовослужбовці, які брали участь у війні з Україною та мали бойові зіткнення з підрозділами Сил оборони.

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