Більшість поляків хоче залишитись в ЄС, – політолог про конфлікт між Варшавою та Брюсселем
Джерело:24 канал
Брюссель стурбований, що Варшава стала на шлях виходу з Європейського Союзу. Проте настрої серед більшості громадян Польщі – інакші.
Частина поляків погоджується з позицією уряду Польщі, частина – з урядом Євросоюзу, проте є й громадяни, які не визначились з думкою щодо відповідної ситуації. Про це в ефірі 24 каналу розповів польський політолог та історик Лукаш Адамський.
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"Більшість поляків абсолютно хоче залишитись в ЄС", – розповів політолог Лукаш Адамський.
Польща може рухатись в бік виходу з ЄС
Водночас він пояснив, що між Варшавою та Брюсселем є не тільки правовий спір, а й політичний. Є конфлікт між Польщею та Єврокомісією, але також подібна ситуація – всередині ЄС.
За словами Лукаша Адамського, є ризик, що Польща рухатиметься в бік виходу з Європейського Союзу. Також досить великим є ризик того, що Польща не отримає позики на відновлення економіки після коронавірусу. Проте відповідні гроші можна позичати на світових ринках і це не буде великою шкодою, зауважив політолог.
Я вважаю, що протягом найближчих 10 років Polexit (виходу Польщі з ЄС – 24 канал) не буде. Пізніше цього виключати не можна. Не можна взагалі виключати, що ЄС розпадеться через внутрішні суперечності. Але наразі це не є реалістичним сценарієм.
Лукаш Адамський про ситуацію в Польщі: дивіться відео
Конфлікт між Польщею та ЄС: коротко
- У відносинах Польщі та ЄС розвивається напруга. Зокрема, взимку 2019 року на тлі скандалу щодо судової реформи навіть мовилося про можливе виключення країни з Євросоюзу.
- Конституційний суд Польщі У жовтні 2021 року ухвалив рішення, що європейське право не може бути вище національного законодавства.
- Натомість через відповідне рішення у ЄС пригрозили наслідками.
- 10 жовтня у Польщі тисячі людей взяли участь в акції на підтримку країни у складі Євросоюзу. Лише у Варшаві на вулиці вийшли приблизно 100 тисяч поляків.