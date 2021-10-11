Більшість поляків хоче залишитись в ЄС, – політолог про конфлікт між Варшавою та Брюсселем

Брюссель стурбований, що Варшава стала на шлях виходу з Європейського Союзу. Проте настрої серед більшості громадян Польщі – інакші.

Частина поляків погоджується з позицією уряду Польщі, частина – з урядом Євросоюзу, проте є й громадяни, які не визначились з думкою щодо відповідної ситуації. Про це в ефірі 24 каналу розповів польський політолог та історик Лукаш Адамський.

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"Більшість поляків абсолютно хоче залишитись в ЄС", – розповів політолог Лукаш Адамський.

Польща може рухатись в бік виходу з ЄС

Водночас він пояснив, що між Варшавою та Брюсселем є не тільки правовий спір, а й політичний. Є конфлікт між Польщею та Єврокомісією, але також подібна ситуація – всередині ЄС.

За словами Лукаша Адамського, є ризик, що Польща рухатиметься в бік виходу з Європейського Союзу. Також досить великим є ризик того, що Польща не отримає позики на відновлення економіки після коронавірусу. Проте відповідні гроші можна позичати на світових ринках і це не буде великою шкодою, зауважив політолог.

Я вважаю, що протягом найближчих 10 років Polexit (виходу Польщі з ЄС – 24 канал) не буде. Пізніше цього виключати не можна. Не можна взагалі виключати, що ЄС розпадеться через внутрішні суперечності. Але наразі це не є реалістичним сценарієм. Лукаш Адамський політолог, історик

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Конфлікт між Польщею та ЄС: коротко