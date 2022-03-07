Більшість українців стоять у чергах до Польщі, поки кордони в Угорщину й Словаччину майже вільні
Джерело:ДПСУ
Більша частина українців вирішила перетнути саме кордон з Польщею, щоб потрапити в Європу. Тому там є величезні черги, поки інші межі пустують.
ДПСУ розповіла про ситуацію на кордоні за добу 6 березня. Там закликали людей обирати для перетину інші кордони, а не лише – польський.
Зверніть увагу За минулу добу в Україну повернулися 13 тисяч українців і приїхали понад 3 тисячі іноземців
До ЄС можна потрапити не лише через українсько-польський кордон! На кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією, а також з Молодовою пункти пропуску майже порожні або завантажені мінімально,
– мовиться в повідомленні.
До слова, минулої доби з України виїжджали понад 117 тисяч осіб. З них – 84 тисячі людей перетинали саме польський кордон.