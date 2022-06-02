У більшості областей України повітряна тривога, в Одесі та Миколаєві чули вибух
Зранку 2 червня у більшості областей України пролунала повітряна тривога. Також відомо про те, що під час сирени в Одесі та Миколаєві чули вибухи.
Ранок 2 червня був неспокійним для більшої частини України. Сирени пролунали всюди, крім Заходу нашої держави. Не ігноруйте сирену та перебувайте в укриттях доти, поки не пролунає сигнал про відбій. Станом на 06:20 практично по всіх областях пішли відбої.
Читайте також ЗСУ знищили 2 швидкісних десантних катери, які росіяни пришвартували в Дніпро-Бузькому лимані
В яких областях лунали сигнали повітряної тривоги
- Донецька
- Харківська
- Запорізька
- Дніпропетровська
- Полтавська
- Сумська
- Чернігівська
- Київська
- Черкаська
- Кіровоградська
- Миколаївська
- Одеська
- Вінницька
- Житомирська
2 червня у більшості областей України пролунала повітряна тривога / Скриншот
Надзвичайно важливо перебувати в укритті доти, поки не пролунає сигнал про відбій повітряної тривоги. Пам'ятайте, що ризик ракетного удару все ще дуже високий. Тож не ігноруйте сирени, адже це може врятувати вам життя.
В Одесі та Миколаєві чули вибухи
Про вибух в Одесі повідомили кореспонденти "Суспільного". Наразі це вся інформація, яка відома про можливу атаку по місту ворогом.
Що ж стосується Миколаєва, то у телеграм-каналі "НикВести" повідомили про те, що у місті пролунала ціла низка потужних вибухів. Причому, чули їх у різних районах міста.
Нагадаємо, що перед тим повітряна тривога по всій Україні лунала 1 червня пізно ввечері. Невдовзі з'явилась інформація про ракетні удари. Зокрема, на Львівщині.
Окупанти влучили у залізничний об'єкт на Львівщині
- Після 22:00 у Львівській області пролунало кілька вибухів. Як розповідали місцеві, їх чули у низці районів. Пізніше, близько 22:50 глава ОВА Максим Козицький підтвердив, що росіяни здійснили атаку. Мовилось про Стрийський район.
- Невдовзі він уточнив наявну інформацію. Максим Козицький повідомив про влучання у транспортну інфраструктуру області. На той момент було відомо про двох поранених внаслідок ворожої атаки.
- Ще через пів години від глави ОВА з'явилось чергове повідомлення. У ньому він зазначив, що від ракетного удару по Львівщині постраждали 5 людей. Він додав, що травми мають або легкий, або середній ступінь тяжкості. Детальнішу інформацію пообіцяв повідомити пізніше.
- Глава Укрзалізниці Олександр Камишін підтвердив, що влучання сталося саме по залізниці. Водночас він спростував інформацію про те, що ракета влучила у Бескидський тунель. Нагадаємо, що раніше подібна інформація поширювалась серед телеграм-каналів.
Варте уваги – Росія може напасти на Одесу, використовуючи питання зерна: дивіться відео