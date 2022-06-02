У більшості областей України повітряна тривога, в Одесі та Миколаєві чули вибух

Зранку 2 червня у більшості областей України пролунала повітряна тривога. Також відомо про те, що під час сирени в Одесі та Миколаєві чули вибухи.

Ранок 2 червня був неспокійним для більшої частини України. Сирени пролунали всюди, крім Заходу нашої держави. Не ігноруйте сирену та перебувайте в укриттях доти, поки не пролунає сигнал про відбій. Станом на 06:20 практично по всіх областях пішли відбої.

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В яких областях лунали сигнали повітряної тривоги

Донецька

Харківська

Запорізька

Дніпропетровська

Полтавська

Сумська

Чернігівська

Київська

Черкаська

Кіровоградська

Миколаївська

Одеська

Вінницька

Житомирська



2 червня у більшості областей України пролунала повітряна тривога / Скриншот

Надзвичайно важливо перебувати в укритті доти, поки не пролунає сигнал про відбій повітряної тривоги. Пам'ятайте, що ризик ракетного удару все ще дуже високий. Тож не ігноруйте сирени, адже це може врятувати вам життя.

В Одесі та Миколаєві чули вибухи

Про вибух в Одесі повідомили кореспонденти "Суспільного". Наразі це вся інформація, яка відома про можливу атаку по місту ворогом.

Що ж стосується Миколаєва, то у телеграм-каналі "НикВести" повідомили про те, що у місті пролунала ціла низка потужних вибухів. Причому, чули їх у різних районах міста.

Нагадаємо, що перед тим повітряна тривога по всій Україні лунала 1 червня пізно ввечері. Невдовзі з'явилась інформація про ракетні удари. Зокрема, на Львівщині.

Окупанти влучили у залізничний об'єкт на Львівщині

Після 22:00 у Львівській області пролунало кілька вибухів. Як розповідали місцеві, їх чули у низці районів. Пізніше, близько 22:50 глава ОВА Максим Козицький підтвердив, що росіяни здійснили атаку. Мовилось про Стрийський район.

Невдовзі він уточнив наявну інформацію. Максим Козицький повідомив про влучання у транспортну інфраструктуру області. На той момент було відомо про двох поранених внаслідок ворожої атаки.

Ще через пів години від глави ОВА з'явилось чергове повідомлення. У ньому він зазначив, що від ракетного удару по Львівщині постраждали 5 людей. Він додав, що травми мають або легкий, або середній ступінь тяжкості. Детальнішу інформацію пообіцяв повідомити пізніше.

Глава Укрзалізниці Олександр Камишін підтвердив, що влучання сталося саме по залізниці. Водночас він спростував інформацію про те, що ракета влучила у Бескидський тунель. Нагадаємо, що раніше подібна інформація поширювалась серед телеграм-каналів.

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