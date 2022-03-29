На більшості території України лунають сирени
29 березня 2022 , 13:06Читать новость на русском
В Україні лунають сирени. Всім треба пройти в укриття.
Сирени чують мешканці Львівської, Волинської, Івано-Франківської, Тернопільської та Хмельницької області. Також тривога у Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях, передає 24 канал.
Треба заховатися у безпечне місце
Першочергово, коли лунає сирена, варто вимкнути в домі всі комунікації: світло, газ, воду та інше. Тоді взяти з собою тривожний рюкзак з документами, грошима й речами першої необхідності.
Тоді негайно спуститись в укриття, допомігши заховатись немічним або старшим людям поблизу.
В укритті треба сидіти до тих пір, поки не лунатиме наступна сирена. Вона сповіщає про відбій тривоги й те, що небезпека минула.
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