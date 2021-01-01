Біля берегів Росії та Аляски вирує рекордний "циклон-бомба"
У Беринговому морі, що розділяє Аляску (США) та Росію, вирує один із найсильніших штормів, які коли-небудь бували в північній частині Тихого океану. Його супроводжують ураганний вітер і 18-метрові хвилі.
"Циклон-бомба" в Берінговому морі: що відомо
У центрі шторму зафіксували потенційно рекордно низький барометричний тиск для Берингової моря в 921 мілібар. А чим нижчим є тиск, тим сильніше буря. Про це повідомила Національна служба погоди США.
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За даними американських метеорологів, швидкість вітру на заході Алеутських островів досягає 160 кілометрів за годину. Крім того, тут зафіксували 18-метрові хвилі.
Зауважимо, що шторм вирує далеко від населених пунктів, і не має значного впливу на людей, крім тих, що перебувають на морських суднах і в літаках.
Передусім мовиться про комерційне судноплавство та риболовлю. Річ у тім, що північну частину Тихого океану використовують вантажні судна, які ходять між Азією та Північною Америкою. Район також є важливим для промислової риболовлі.
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Де вирує "циклон-бомба" в Беринговому морі / Карта
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