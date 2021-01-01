У Беринговому морі, що розділяє Аляску (США) та Росію, вирує один із найсильніших штормів, які коли-небудь бували в північній частині Тихого океану. Його супроводжують ураганний вітер і 18-метрові хвилі.

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У центрі шторму зафіксували потенційно рекордно низький барометричний тиск для Берингової моря в 921 мілібар. А чим нижчим є тиск, тим сильніше буря. Про це повідомила Національна служба погоди США.

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Here is the latest imagery of the #hurricaneforce low in the Pacific nearing the Bering Sea. Winds to 95 kts and wave heights over 50 ft are expected! pic.twitter.com/0lQs9l6Yl4 — NWS OPC (@NWSOPC) December 31, 2020

За даними американських метеорологів, швидкість вітру на заході Алеутських островів досягає 160 кілометрів за годину. Крім того, тут зафіксували 18-метрові хвилі.

Зауважимо, що шторм вирує далеко від населених пунктів, і не має значного впливу на людей, крім тих, що перебувають на морських суднах і в літаках.

Low pressure is rapidly intensifying toward the western Aleutian Islands and Bering Sea this afternoon, with #hurricaneforce wind warnings across the region. On the limb of the Himawari-8 RGB air mass imagery, another hurricane force low is moving into the east Pacific. #MarineWx pic.twitter.com/zo09Y8hCou — NWS OPC (@NWSOPC) December 30, 2020

Передусім мовиться про комерційне судноплавство та риболовлю. Річ у тім, що північну частину Тихого океану використовують вантажні судна, які ходять між Азією та Північною Америкою. Район також є важливим для промислової риболовлі.

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Де вирує "циклон-бомба" в Беринговому морі / Карта