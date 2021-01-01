В Беринговом море, разделяющем Аляску (США) и Россию, бурлит один из самых сильных штормов, которые когда-либо бывали в северной части Тихого океана. Его сопровождают ураганный ветер и 18-метровые волны.

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В центре шторма зафиксировали потенциально рекордно низкое барометрическое давление для Берингова моря в 921 миллибар. А чем ниже давление, тем сильнее буря. Об этом сообщила Национальная служба погоды США.

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Here is the latest imagery of the #hurricaneforce low in the Pacific nearing the Bering Sea. Winds to 95 kts and wave heights over 50 ft are expected! pic.twitter.com/0lQs9l6Yl4 — NWS OPC (@NWSOPC) December 31, 2020

По данным американских метеорологов, скорость ветра на западе Алеутских островов достигает 160 километров в час. Кроме того, здесь зафиксировали 18-метровые волны.

Заметим, что шторм бушует далеко от населенных пунктов и не оказывает значительного влияния на людей, кроме тех, которые находятся на морских судах и в самолетах.

Low pressure is rapidly intensifying toward the western Aleutian Islands and Bering Sea this afternoon, with #hurricaneforce wind warnings across the region. On the limb of the Himawari-8 RGB air mass imagery, another hurricane force low is moving into the east Pacific. #MarineWx pic.twitter.com/zo09Y8hCou — NWS OPC (@NWSOPC) December 30, 2020

Прежде всего говорится о коммерческом судоходстве и рыбалке. Дело в том, что северную часть Тихого океана используют грузовые суда, которые ходят между Азией и Северной Америкой. Район также важен для промышленной рыбалки.

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Где бушует "циклон-бомба" в Беринговом море / Карта