У берегов России и Аляски бушует рекордный "циклон-бомба"
В Беринговом море, разделяющем Аляску (США) и Россию, бурлит один из самых сильных штормов, которые когда-либо бывали в северной части Тихого океана. Его сопровождают ураганный ветер и 18-метровые волны.
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В центре шторма зафиксировали потенциально рекордно низкое барометрическое давление для Берингова моря в 921 миллибар. А чем ниже давление, тем сильнее буря. Об этом сообщила Национальная служба погоды США.
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По данным американских метеорологов, скорость ветра на западе Алеутских островов достигает 160 километров в час. Кроме того, здесь зафиксировали 18-метровые волны.
Заметим, что шторм бушует далеко от населенных пунктов и не оказывает значительного влияния на людей, кроме тех, которые находятся на морских судах и в самолетах.
Прежде всего говорится о коммерческом судоходстве и рыбалке. Дело в том, что северную часть Тихого океана используют грузовые суда, которые ходят между Азией и Северной Америкой. Район также важен для промышленной рыбалки.
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Где бушует "циклон-бомба" в Беринговом море / Карта
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