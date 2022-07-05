ЗСУ відбили штурм ворога у районі Долини на Донеччині

Російські загарбники штурмували Долину в Донецькій області. Але українські захисники відкинули ворога.

Також українські військові завдали ударів по складах ворога на Херсонщині. Про це повідомили в ранковому зведенні Генерального штабу 5 липня.

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ЗСУ зупинили ворожий штурм біля Долини

Штурм противника в напрямку населеного пункту Долина українські воїни успішно відбили. Окупантів відкинуто,

– мовиться в повідомленні.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують плідно працювати. Вони "б'ють" по запасах і скупченнях загарбників.

Ситуація на Донбасі

На Слов'янському напрямку ворог обстріляв з артилерії район Краснопілля, Первомайського, Нової Миколаївки, Богородичного, Адамівки, Долини, Мазанки, Дібрівного, Чепеля та Мосьпанового.

На Донецькому напрямку росіяни хочуть захопити Луганську область у межах адміністративних кордонів.

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали із ствольної артилерії райони Білогорівки і Верхньокам'янського. Завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Слов'янська та Званівки.

На Бахмутському напрямку ворог штурмує напрямок Новолуганського, бойові дії тривають. Також він обстрілював із ствольної артилерії райони населених пунктів Кодема, Новолуганське, Покровське, Берестове, Спірне, Івано-Дар’ївка. Завдав ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Спірного, Покровського та Шумів. Агресор відновив штурм біля Спірного. Він має частковий успіх, але бої ще тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському напрямках російські окупанти вдарили авіацією Авдіївці. Також вони обстріляли позиції ЗСУ.

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