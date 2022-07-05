ЗСУ відбили штурм ворога у районі Долини на Донеччині
5 липня 2022 , 08:01Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські загарбники штурмували Долину в Донецькій області. Але українські захисники відкинули ворога.
Також українські військові завдали ударів по складах ворога на Херсонщині. Про це повідомили в ранковому зведенні Генерального штабу 5 липня.
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ЗСУ зупинили ворожий штурм біля Долини
Штурм противника в напрямку населеного пункту Долина українські воїни успішно відбили. Окупантів відкинуто,
– мовиться в повідомленні.
Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують плідно працювати. Вони "б'ють" по запасах і скупченнях загарбників.
Ситуація на Донбасі
- На Слов'янському напрямку ворог обстріляв з артилерії район Краснопілля, Первомайського, Нової Миколаївки, Богородичного, Адамівки, Долини, Мазанки, Дібрівного, Чепеля та Мосьпанового.
- На Донецькому напрямку росіяни хочуть захопити Луганську область у межах адміністративних кордонів.
- На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали із ствольної артилерії райони Білогорівки і Верхньокам'янського. Завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Слов'янська та Званівки.
- На Бахмутському напрямку ворог штурмує напрямок Новолуганського, бойові дії тривають. Також він обстрілював із ствольної артилерії райони населених пунктів Кодема, Новолуганське, Покровське, Берестове, Спірне, Івано-Дар’ївка. Завдав ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Спірного, Покровського та Шумів. Агресор відновив штурм біля Спірного. Він має частковий успіх, але бої ще тривають.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському напрямках російські окупанти вдарили авіацією Авдіївці. Також вони обстріляли позиції ЗСУ.
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