Промінчик надії у важкий день: на Київщині жінка народила просто у вагоні під час поїздки
16 квітня, 11:50
Промінчик надії у важкий день: на Київщині жінка народила просто у вагоні під час поїздки

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • У поїзді Укрзалізниці народився хлопчик перед прибуттям його мами до Фастова.
  • Жінці допомогли поїзна бригада та пасажири, а на пероні їх зустріли парамедики.

Укрзалізниця потішила приємною новиною в цей важкий день. Доки тривала атака Росії по українських містах, у поїзді народився хлопчик.

Про це написали в Укрзалізниці. Там сказали, що вже чекають на малюка у своїх дитячих вагонах. 

Що відомо про народження малюка у вагоні 16 квітня? 

Як повідомили в транспортній компанії, хлопчик народився перед самим прибуттям до Фастова. Жінці надала домедичну допомогу поїзна бригада разом із пасажирами. А на пероні на них чекали парамедики. 

Вранці нашому поїзду №44 з Івано-Франківська до Черкас знадобилася неграфікова зупинка у Фастові. Такі зупинки зараз не рідкість через загрозу дронів, але цього разу привід був значно приємніший. Вже за 3 хвилини команда парамедиків, які очікували на пероні після попередження начальника поїзда, прийняла з 12 вагона щасливу родину з +1 маленьким пасажиром, 
– інформувала УЗ. 

Мама та дитина на момент висадки були у задовільному стані. 

"Прикмет на такий випадок багато, але ми просто побажаємо малюку рости здоровим і якнайшвидше повернутися до наших дитячих вагонів – зустрінемо вже як свого", – додали в Укрзалізниці. 

Довідка. В дитячих вагонах Укрзалізниці передбачено пандуси та додаткове освітлення при вході, є бізіборди, дитяче меню, підігрівачі дитячого харчування, сповивальний столик і пристібний манеж для комфортного сну найменших пасажирів. А також навчально-розважальні матеріали, інструкції для руханки, настільна гра та розмальовки в кожному купе. Такі вагони є в поїздах №15/16 "Лесь Курбас" сполученням Харків – Ясіня, №17/18 "Сковорода" сполученням Харків – Ужгород, №41/42 Дніпро – Трускавець, №26/25 Одеса – Ясіня, 351/352 Київ – Кишинів, №81/82 Київ – Ужгород. 

Що відомо про російську атаку по Україні 16 квітня? 

  • На жаль, весь ранок повен поганих новин. Росіяни гатили по багатьох містах, поранивши сотні людей.

  • Кількість загиблих тільки зростає, поліцейські та рятувальники розбираються з наслідками нічних і ранкових ударів. На момент публікації новини відомо про 4 загиблих у Києві, 3 у Дніпрі, 9 в Одесі.

  • Зруйновані будинки, були удари по одеському порту, пошкоджено готель. В столиці постраждали іноземці, а також медики та поліцейські.

  • Володимир Зеленський відреагував на удари. Він написав, що Росія не заслуговує на послаблення санкцій.

  • До слова, 15 квітня у США заявили, що не будуть більше дозволяти купувати російську нафту. Тимчасові пом'якшення були пов'язані з війною в Ірані та дефіцитом нафти у світі.