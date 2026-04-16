Промінчик надії у важкий день: на Київщині жінка народила просто у вагоні під час поїздки

Укрзалізниця потішила приємною новиною в цей важкий день. Доки тривала атака Росії по українських містах, у поїзді народився хлопчик.

Про це написали в Укрзалізниці. Там сказали, що вже чекають на малюка у своїх дитячих вагонах.

Дивіться також Росія масовано атакувала Харків, Київ, Дніпро та Одесу: де ще лунали вибухи та які наслідки

Що відомо про народження малюка у вагоні 16 квітня?

Як повідомили в транспортній компанії, хлопчик народився перед самим прибуттям до Фастова. Жінці надала домедичну допомогу поїзна бригада разом із пасажирами. А на пероні на них чекали парамедики.

Вранці нашому поїзду №44 з Івано-Франківська до Черкас знадобилася неграфікова зупинка у Фастові. Такі зупинки зараз не рідкість через загрозу дронів, але цього разу привід був значно приємніший. Вже за 3 хвилини команда парамедиків, які очікували на пероні після попередження начальника поїзда, прийняла з 12 вагона щасливу родину з +1 маленьким пасажиром,

– інформувала УЗ.

Мама та дитина на момент висадки були у задовільному стані.

"Прикмет на такий випадок багато, але ми просто побажаємо малюку рости здоровим і якнайшвидше повернутися до наших дитячих вагонів – зустрінемо вже як свого", – додали в Укрзалізниці.

Довідка. В дитячих вагонах Укрзалізниці передбачено пандуси та додаткове освітлення при вході, є бізіборди, дитяче меню, підігрівачі дитячого харчування, сповивальний столик і пристібний манеж для комфортного сну найменших пасажирів. А також навчально-розважальні матеріали, інструкції для руханки, настільна гра та розмальовки в кожному купе. Такі вагони є в поїздах №15/16 "Лесь Курбас" сполученням Харків – Ясіня, №17/18 "Сковорода" сполученням Харків – Ужгород, №41/42 Дніпро – Трускавець, №26/25 Одеса – Ясіня, 351/352 Київ – Кишинів, №81/82 Київ – Ужгород.

Що відомо про російську атаку по Україні 16 квітня?