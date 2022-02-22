Біля КПП "Ягодин" на кордоні з Польщею почалося "Велике будівництво" траси М-07

На під'їзді до міжнародного пункту пропуску "Ягодин" – "Дорогуськ" на автодорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин розпочалися ремонтні роботи в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області у Facebook.

Як зазначають дорожники, роботи наразі ведуться поблизу села Римачі. Ремонт розпочався з фрезерування зношеного дорожнього покриття лівого проїзду, а також проводяться земляні роботи.

У Службі підкреслили, що автодорога М-07 має надважливе значення для Волинської області, адже є однією з головних транспортних артерій регіону.

Цей автошлях поєднується з транспортним коридором Балтійське море – Чорне море, є частиною міжнародної автомагістралі Е373 і забезпечує рух транзитного транспорту до міжнародного пункту пропуску "Ягодин" (Україна) – "Дорогуськ" (Республіка Польща),

– йдеться у повідомлені.

Згідно з проєктом, після ремонтних робіт ділянка має набути параметрів першої категорії.

Також дорожники наголосили, що у цьому році планується реконструкція 7 км автошляху М-07 між населеними пунктами Руда і Хворостів та 18 км "варшавки" на ділянці Любомль – Ягодин у рамках поточного середнього ремонту.

Як зазначав заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, станом на кінець 2021 року в Україні вже було відновлено 40% основної мережі доріг, що дорівнює майже 14 тисячам кілометрів.