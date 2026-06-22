Біля Криму зафіксували 4 землетруси

У понеділок, 22 червня, в районі анексованого півострова Крим зафіксували одразу аж 4 землетруси. Їхні епіцентри - у Чорному морі.

Про це свідчать дані з Головного центру спеціального контролю.

До теми Під Антарктидою, одним із найбільш сейсмічно спокійних регіонів, зафіксували сотні землетрусів

Що відомо про землетруси біля Криму?

Підземні поштовхи фіксували за 13 кілометрів від узбережжя півострова на глибині 16 кілометрів. Магнітуда землетрусу становила від 3,3 до 3,8 бала.

Коливання фіксували близько 5:09, 5:27, 6:14, 7:11.

За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних,

– уточнили в центрі контролю.



У Криму зафіксували 4 землетруси / Скриншот із сайту ГЦСК

Довідка. За даними Національної академії наук України, Кримсько-Чорноморська сейсмічна зона охоплює частину акваторії Чорного моря та проходить уздовж південного узбережжя Криму на відстані приблизно 20 – 40 кілометрів від берегової лінії. Осередки підземних поштовхів у цьому регіоні переважно залягають на глибині від 10 до 40 кілометрів.

Як реагують росіяни на землетрус?

Місцеві телеграм-канали сколихнула хвиля повідомлень про підземні поштовхи – жителі не знають, як реагувати на події, зважаючи й на попередні результативні удари українських військових по ворожих об'єктах окупантів.

Надзвичайні події, зокрема землетруси, викликають паніку в місцевих. У мережі пишуть, що поштовхи були настільки відчутними, аж "захиталися будинки".

Сейчас на Фиоленте так тряхануло аж стены ходуном…. Взрыва не было…. Это что? Землетрясение?,

– пишуть місцеві.