Біля Лук'янівки окупанти зазнали втрат та відійшли, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Сіверському напрямку окупанти продовжують намагання захопити Чернігів. Та в районах Лук'янівки окупанти отримали потужну відсіч, зазнали значних втрат та відійшли від позицій.

Згідно з оперативною інформацією Генштабу, на Чернігівщині тривають бої. Українські захисники дають гідну відсіч ворогу та завдають їм втрат.

Важливо Чернігів – в оточенні ворога, але влада планує вивозити тяжкопоранених, – Атрошенко

Повідомляється, що на Київщині, в районах Лук'янівки та Рудницького росіяни зазнали втрат та відійшли від позицій.

На Сіверському напрямку ворог продовжує блокаду Славутича, не полишає спроб взяти під контроль Чернігів. В районах Лук’янівка та Рудницьке противник зазнав втрат та відійшов,

– повідомили у Генштабі.

Дивіться також: Захисники Чернігова збили ще один ворожий літак, який завдавав ракетні удари по місту