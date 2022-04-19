Біля Олександрівки тривають бої: окупанти безуспішно намагаються зайняти всю Херсонщину

Росіяни продовжують намагання захопити всю Херсонську область - біля села Олександрівка окупанти ведуть бої з українськими захисниками. Намагання росіян пройти далі безуспішні - ЗСУ чинять гідний опір та не дають окупантам прорватися до кордонів області.

За даними Генштабу, на Південнобузькому напрямку українці борються з окупантами в районі Олександрівки. Успіху наступальні дії росіян не мають – українці тримають свої позиції.

Важливо Йде битва за Донбас, ЗСУ ліквідували 20 800 окупантів: основне за 55 день війни

Росіяни на припиняють обстрілювати населені пункти Херсонщини, зазначають у Генштабі. Вороги продовжують намагатися вийти на адміністративну межу області.

На Південнобузькому напрямку тривають бойові дії в районі Олександрівки, ворог успіху не має. Намагається здійснити вихід на адміністративну межу Херсонської області, не припиняє обстрілів населених пунктів,

– заявили у Генштабі.

Дивіться також: Арестович: ЗСУ ведуть складні наступальні дії на Херсонщині