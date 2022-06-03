Біля Попасної підрозділи росіян втратили щонайменше 50% особового складу, – Генштаб

Росіяни продовжують всіма силами наступати на Сході нашої країни. При цьому вони зазнають дуже великих втрат.

Актуальну інформацію з фронту на ранок 3 червня повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України. На одному з напрямків росіяни втратили половину особового складу наступаючого підрозділу.

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Окремі підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії на Попаснянському напрямку зазнали значних втрат. Вони втратили щонайменше 50% особового складу, озброєння та техніку,

– кажуть у Генштабі.

Також наші воїни запевняють, що особовий склад ворога, який вторгся на нашу землю, деморалізований. Однією з причин є те, що ротацію російських солдатів постійно переносять.

Вони воюють довго, відпочивати їм командування не дає. Це призводить до того, що ворожі солдати відмовляються брати участь в бойових діях.

Втрати росіян у війні щодня поповнюються

У Генштабі хвалились, що станом на 2 червня змогли вже ліквідувати 30 850 російських окупантів. І це лише за трохи більше ніж три місяці війни. При цьому втрати ворога можуть бути й значно більшими. Адже підрахунок ускладнює висока інтенсивність бойових дій. Водночас росіяни втрачають на війні в Україні не лише свій особовий склад армії, але й техніку та озброєння. Ці втрати також великі і лише зростають з кожним днем.

В оперативному командуванні "Південь" також окремо відзвітували про те, яких втрат завдали противнику в зоні своєї відповідальності. Так, на Півдні за 2 червня російські окупанти втратили безпілотник, танк, гаубиці та іншу техніку. Також ЗСУ знищили понад 20 російських загарбників, які вторгнулися на нашу землю.

А в Інституті вивчення війни припускали, що непослідовні дії Кремля на Півдні вказують на те, що українці там чинять потужний опір. Росіяни хочуть анексувати окуповані території, однак досі не визначилися щодо єдиного курсу дій. Так звані референдуми там постійно зриваються. Крім того, в регіоні завелись партизани, які добряче кошмарять російську армію та ліквідовують її бійців стільки, скільки їм це під силу.

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