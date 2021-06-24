"Швеціє, спасибі за 1/8": під посольством у Києві залишили "прапор вдячності"

Завдяки перемозі шведів над поляками у Євро-2020 збірна України з футболу змогла потрапити у плей-офф чемпіонату. Вболівальники оригінально за це подякували.

Під посольством цієї країни в Україні з'явився банер з написом "Tack Sverige for 1/8". Українською це означає "Спасибі, Швеціє, за 1/8".

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Посольство Швеції у Києві розташоване на вулиці Івана Франка. Кількаметровий стяг українці розмістили так, аби його було видно з вікон дипломатичної установи. Він складається з двох частин – українського та шведського прапорів, обох блакитно-жовтих.

Прапор біля шведського посольства: дивіться відео

Напередодні шведський посол Тобіас Тіберг опублікував у твіттері мем про вихід України в 1/8 Євро 2020. "Завжди раді допомогти", – підписав його він.

Варто зауважити, що саме зі збірної Швеції гратиме українська команда в 1/8 фіналу. Матч відбудеться 29 червня о 22:00 за Києвом.