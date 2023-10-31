Біля Севастопольської бухти чули постріли: у мережі повідомляють про колони швидких

У Криму знову неспокійно. Повідомлення про вибухи в Севастополі чи біля цього міста стали уже регулярними.

Поки що про ситуацію в Криму дуже мало даних. 24 Канал стежитиме за ситуацією та інформуватиме своїх читачів.

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Що відомо на цю мить

Телеграм-канал "Крымский ветер", який висвітлює ситуацію на окупованих територіях і передусім у Криму, увечері 31 жовтня повідомив, що біля входу у Севастопольську бухту чути стрілянину. Пізніше там з'явився пост про те, що по Севастополю їдуть колони швидких – імовірно, везуть поранених після приліту. Як ідеться в дописі, карети швидкої їдуть у бік військового шпиталю Чорноморського флоту.

Колона швидких у Севастополі увечері 31 жовтня: дивіться відео

На відео, яке надіслав підписник цього телеграм-каналу, помітно аж чотири швидкі.