Біля узбережжя Одеси затонуло судно: його атакували російські ракети

26 липня поблизу узбережжя Одеси затонуло іноземне торговельне судно. Тиждень тому його уразили російські ракети.

"Судно зазнало ураження на виході з порту після завантаження українською кукурудзою. На жаль, внаслідок ворожого удару загинули 9 членів екіпажу та український лоцман. Ще вісьмох членів екіпажу вдалося евакуювати. На момент затоплення команди на борту не було. Ворог вкотре продемонстрував, що свідомо атакує цивільне судноплавство і ставить під загрозу життя людей та безпеку морських перевезень. Удар по цивільному судну, яке перевозило мирний вантаж, є черговим доказом терористичної сутності країни-агресора", – розповів глава ОВА Олег Кіпер.