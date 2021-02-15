Криптовалюта – наше майбутнє : але чи варто інвестувати в біткойн

Головний герой останніх років – це, безперечно, біткойн із класу криптовалют. Щиро кажучи, я вірю в криптовалюти.

Революційні зміни в економіці: що трапилось?

Розвиток суспільства та економіки, як його важливої складової, йде нетривіальним шляхом. Все частіше ламаються "вічні" істини. Від "Це просто неможливо!" до "Неймовірно, але факт!" в сучасному світі – дні, а то й миттєвості.

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В останні роки просто рухнули кілька непорушних постулатів.

Зокрема, ми вже звикли, що можна випускати боргові фінансові інструменти з негативною (від'ємною) дохідністю. Тобто, країни чи компанії залучають у інвесторів гроші на розвиток, а за кілька років віддають інвесторам менше. І інвестори задоволені! Навіть в Україні за депозити в євро в деяких банках нині треба доплачувати.

В 2020 році ще один розрив шаблонів – від'ємна ціна на біржовий товар! Ціна на найбільш популярний сорт американської нафти Light Sweet (WTI) падала до позначки -$40 (мінус 40 доларів) за барель. Звісно, все там було не так просто, але можна ж було купити нафту і ще отримати таку доплату за кожен барель.

Біткойн: чи є майбутнє у криптовалют

І головний герой останніх років – це, безперечно, біткойн із класу криптовалют. Щиро кажучи, я вірю в криптовалюти. Їх суть полягає в тому, що, хоч вона електронна, її не можна скопіювати як звичайний файл. Дуже зручно і надійно для миттєвих фінансових розрахунків по світу.

Колись вони замінять звичні гроші. І ціни на криптовалюти формуватимуться потужностями економік країн чи активами крупних компаній.

Але я не вірю в біткойн. Не вірю, що фактично математичний розрахунок числа коштуватиме десятки тисяч доларів. Хоч кількість чисел і обмежена в кожній криптовалюті (бітків не може бути більше за 21 мільйон), самих криптовалют може бути безліч. А біткойн просто перший. І, до речі, далеко не найкращий з точки зору зручності, швидкості та функціональності.

Ціна на біткойн росте просто на хайпі. Просто надувається чергова бульбашка. Мабуть, найбільша в історії людства. Апологети біткойна вірять у нього приблизно так, як вірили у тюльпанові цибулини під час однойменної лихоманки у Голандії XVII сторіччя.

Так само інвестори вірили в доткоми в 2000 році. І пояснювали це один одному, що інтернет-компанії – це майбутнє світової економіки, і їхні акції треба купляти по будь-якій ціні. Бо "буде тільки дорожчати!" Як ми знаємо, більшість тих інтернет-компаній перетворились на пшик, хоч ера інтернет-компаній все-таки настає.

Цікаво! Біткойн споживає більше електроенергії, ніж вся Аргентина

Сьогодні ціна біткойна штурмує позначку $50'000. Чимало інвесторів очікують зростання до $100 тисяч і вище. Час покаже.

Лише закликаю не вкладати всі свої кошти в біткоїн. Як і в будь-який інший фінансовий інструмент.