Біткойн пішов у круте піке

Через заяву компанії Google курс криптовалюти вперше з середини лютого з 10 тисяч впав нижче 8 тисяч доларів за біткойн.

За даними СoinDesk, падіння криптовалюти Bitcoin з 10 тисяч за "монету" почався ще 12 березня. А стрімке падіння нижче 8 тисяч доларів триває з ночі.

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Пік курсу на торгах було досягнуто на початку доби за часом біржі о 02:00 годині ночі за київським часом. Далі курс почав падати.

Найнижній "поріг" курсу Bitcoin склав 7676 доларів. Під ранок біткойн трохи підріс – до 8186 доларів. Ще на початку тижня він коштував понад 9800 доларів.

Обвал біткойна почався після того, як компанія Google заявила про заборону реклами криптовалюта і пов'язаних з нею послуг. Заборона обіцяють ввести влітку. Схожі обмеження вже ввів Facebook.

За словами аналітика CoinDesk Стена Хіггінгса, активний продаж криптовалюти теж міг стати причиною обвалу курсу.

Біткойн падає

Що таке криптовалюта? Це вид цифрової валюти, що функціонуює завдяки механізму асиметричного шифрування. Станом на січень 2018 року кількість криптовалют становила 1448 одиниць. Найпопулярнішою є Bitcoin (біткойн).