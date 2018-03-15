21:59
15 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-5°C
3°C -5°C
  • п'ятниця
    -1°C -9°C
  • субота
    -6°C -9°C
  • неділя
    -8°C -19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Напалм Терези Мей. Дагестан проти Путіна
Вєсті Кремля
08:51, сьогодні
Вєсті. UA. Підступний план Савченко. Шапка для Порошенка
Вєсті.UA
21:20, сьогодні
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, 12 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Біткойн пішов у круте піке

2888 Читать новость на русском
Bitcoin падає
Bitcoin падає / straitstimes.com

Через заяву компанії Google курс криптовалюти вперше з середини лютого з 10 тисяч впав нижче 8 тисяч доларів за біткойн.

За даними СoinDesk, падіння криптовалюти Bitcoin з 10 тисяч за "монету" почався ще 12 березня. А стрімке падіння нижче 8 тисяч доларів триває з ночі.

Читайте також: У співзасновника Apple Возняка викрали біткойнів на велику суму

Пік курсу на торгах було досягнуто на початку доби за часом біржі о 02:00 годині ночі за київським часом. Далі курс почав падати.

Найнижній "поріг" курсу Bitcoin склав 7676 доларів. Під ранок біткойн трохи підріс – до 8186 доларів. Ще на початку тижня він коштував понад 9800 доларів.

Обвал біткойна почався після того, як компанія Google заявила про заборону реклами криптовалюта і пов'язаних з нею послуг. Заборона обіцяють ввести влітку. Схожі обмеження вже ввів Facebook.

За словами аналітика CoinDesk Стена Хіггінгса, активний продаж криптовалюти теж міг стати причиною обвалу курсу.

Біткойн падає

Біткойн падає

Що таке криптовалюта? Це вид цифрової валюти, що функціонуює завдяки механізму асиметричного шифрування. Станом на січень 2018 року кількість криптовалют становила 1448 одиниць. Найпопулярнішою є Bitcoin (біткойн).

Теги: Гроші Долар Біткойн Google
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Хочеш миру – готуйся до війни: у кого в світі зброї найбільше та хто її купує в Росії
сьогодні, 20:01 Хочеш миру – готуйся до війни: у кого в світі зброї найбільше та хто її купує в Росії
Борис Немировський 1132
Хмарочоси в Україні: чого нам бракує для висотного будівництва
сьогодні, 19:01 Хмарочоси в Україні: чого нам бракує для висотного будівництва
Яніна Ткачук 864
Яків Смолій – банкір зі стажем і доларовий мільйонер: ТОП-факти про нового голову НБУ
сьогодні, 18:00 Яків Смолій – банкір зі стажем і доларовий мільйонер: ТОП-факти про нового голову НБУ
Соломія Ніколайчук 6171
Дії Інституту нацпам'яті Польщі провокують антисемітські настрої
сьогодні, 16:54 Дії Інституту нацпам'яті Польщі провокують антисемітські настрої
Блог Медіа 467
Держпереворот в Україні: хто головні підозрювані і які є докази?
сьогодні, 16:01 Держпереворот в Україні: хто головні підозрювані і які є докази?
Інна Жолобович 5091
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук