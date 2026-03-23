Сили спецоперацій ЗСУ вперше показали кадри своєї участі в боях за Київ

Сили спеціальних операцій ЗСУ вперше оприлюднили архівні кадри битви за Київ у 2022 році. На відео показано роботу українських спецпризначенців у тилу російських військ.

Зокрема, зафіксовано засідку та знищення ворожої техніки. Про це пише Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Що видно на архівних кадрах?

Сили спеціальних операцій ЗСУ показали раніше засекречені кадри перших тижнів повномасштабного вторгнення Росії. Йдеться про епізоди боїв під час оборони Києва у 2022 році.

На відео видно, як одна з груп ССО діє на території, яка на той момент перебувала під контролем російських військ. Українські спецпризначенці організували засідку на колону окупантів, що рухалася Київщиною.

Під час бою оператори застосували гранатомети, знищивши ворожий всюдихід "Вітязь". Після цього вони відкрили вогонь зі стрілецької зброї по екіпажу та особовому складу противника.

За даними військових, подібні операції проводилися регулярно – невеликі групи діяли автономно, зупиняли просування ворога, знищували техніку та порушували логістику російських підрозділів. Після успішної засідки група не залишила район виконання завдання та продовжила працювати в тилу противника, виконуючи інші бойові місії.

Такі дії стали важливим елементом оборони столиці, адже дозволяли стримувати значно більші сили противника.

Битва за Київ: ключові моменти операції