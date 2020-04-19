Битва за штучний інтелект: три інсайти з книги Кай-Фу Лі

Штучний інтелект – це тема, яка роками залишається у центрі уваги. Тим часом сам ШІ все більше місця займає у нашому житті.

Сьогодні про погоду за вікном та курс валют нам розповідає Siri, а затишок в домі створює Alexa. Доїхати до роботи на безпілотному авто – усього-навсього питання грошей. Нейромережі малюють картини, грають у шахи та вивчають наші вполобання. Це – справжня революція, яка вже сталася та неодмінно вплине на наші життя.

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Автор книги "Наддержави штучного інтелекту" – венчурний інвестор, що будував кар'єру у Google, Apple та Microsoft Лі Кай-Фу прослідкував історію запеклої боротьби двох технологічних наддержав – США та Китаю та проаналізував її вплив на світову економіку.

У березні книга вийде українською у видавництві BookChef. Ми вилучили з книги три важливі інсайти, якими хочемо поділитися з читачами.

1. Суперсила створення копій.

Можливо, у Кремнієвій долині копіювання вважається сумнівною тактикою. Але саме повсюдне поширення цього підходу в Китаї змушувало компанії впроваджувати нововведення. Бо неможливо боротися з тисячами конкурентів-наслідувачів, сидячи у своєму болоті. Щоб вижити, доводилося невпинно вдосконалювати продукти і піар-стратегії, контролювати витрати, бездоганно виконувати завдання. Тим, хто просто копіював чужі досягнення, ніколи не вдавалось утворити великі компанії. Але конкурентне середовище, де вони були оточені безжальними наслідувачами, привели до того, що з'явилося ціле покоління найбільш працьовитих підприємців на планеті.

Це жорстоке підприємницьке середовище вже стало одним з основних активів Китаю при створенні економіки, побудованої на навчанні машин. Вже скоро зміни не залежитимуть від окремих дослідників з найкращих лабораторій Массачусетського технологічного інституту або Стенфордського університету.

У найближче десятиліття підприємці Китаю атакуватимуть сотні галузей, застосовуючи глибинне навчання для вирішення будь-яких завдань, якщо це дасть їм прибуток. Якщо штучний інтелект дійсно є новою електромисловістю, то китайські підприємці стануть і магнатами, і майстрами, які електрифікують усе: від побутової техніки до страхування домовласників. Бо вони не вміють інакше.

2. Що означає конкуренція з ідеальною машиною.

Безперервне навчання за допомогою онлайн-платформ стане важливою частиною життя людини майбутнього. Але, з огляду на глибину і широту впливу ШІ на ринок праці, одного перенавчання може бути недостатньо для вирішення проблеми.

Життя пришвидшується. Отримувати професію 5-6 років в університеті вже скоро не буде коли. Під час того, як штучний інтелект почне швидко захоплювати все нові професії та галузі, працівникам доведеться міняти рід занять кожні кілька років, і при цьому в найкоротші терміни набувати навичок, які хтось інший освоював і удосконалював все життя.

Насправді навіть експерти в галузі штучного інтелекту не можуть передбачити, які саме спеціальності зазнають автоматизації в найближчі роки і як обрати професію, яка не буде захоплена ШІ у найближчі 5-10 років.

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3. Життя – це не алгоритм.

Прогрес може зіграти з вами лихий жарт. Якщо сприймати своє життя як алгоритм оптимізації та підходити до всього в житті з точки зору розрахунку – воно стає зрозумілим.

Але життя не можна разрахувати. Замість цього варто вже сьогодні витрачати свою енергію на те, що надає життю справжнього сенсу – ділитися любов'ю з оточуючими.

Технологія має величезний економічний потенціал, який знищить безліч робочих місць. Саме тому важливо не порівнювати цінність людини для економіки і цінність людини як особистості. Якщо ми будемо мислити таким чином, то штучний інтелект дійсно зруйнує суспільство і нас зсередини.