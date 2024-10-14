Довелося навіть приземлити літак: у Росії пасажири побились на борту, декламуючи Пушкіна

На борту літака авіакомпанії "Росія" сталася масова бійка. Так, рейс із Анадиря, який прямував до Москви, довелося садити у Красноярську.

Про це повідомляє російський телеграм-канал, інформує 24 Канал.

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У Росії пасажири літака побились, декламуючи Пушкіна

Російський телеграм-канал вказує, що після зльоту пасажири почали скаржитися бортпровідникам на одного з пасажирів. За їхніми словами, чоловік увійшов на борт літака вже не в тверезому стані.

Під час польоту він випив ще, після чого посварився з товаришами, які летіли разом з ним. Також він почав чіплятися до пасажирів, які сиділи поруч із ним.

Бортпровідники намагалися заспокоїти чоловіка, однак у відповідь отримали образи, а потім удари. Тим пасажирам, які прибігли на допомогу, теж не відразу вдалося втихомирити буйного чоловіка. Так, на борту літака почалася бійка. Після цього чоловіка, як стверджують в російському пабліку, "вдалося скрутити та заспокоїти".

Вже зв'язаним, чоловік кричав, що через 15 хвилин усі вони розіб'ються, а після цього читав вірші Пушкіна,

– ідеться в повідомленні.

Внаслідок цієї ситуації, пілот вирішив перервати політ і вимушено здійснити посадку в Красноярську. Вже там в аеропорту цього пасажира передали співробітникам поліції. Ним виявився 44-річний Ілля Пушкарьов.

Вже після інциденту з буйним пасажиром, борт вирушив до Москви.

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