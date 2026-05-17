"За нами заварили трубу": ЗСУ полонили російських диверсантів, які лізли через газопровід

На Запорізькому напрямку українські військові взяли в полон російських окупантів, які намагалися проникнути в тил Сил оборони через магістральний газопровід. Для таких операцій росіяни облаштували цілу підземну систему з тунелями, зв’язком і логістичними точками.

Частина штурмовиків після виходу з труби здалася українським захисникам, визнавши, що "назад дороги вже немає". Про це повідомляє 65 механізована бригада "Великий луг".

Як росіяни намагалися зайти в тил ЗСУ?

На Запорізькому напрямку українські військові викрили та зупинили спробу російських окупантів проникнути в тил Сил оборони через магістральний газопровід. Бійці бригади "Великий луг" узяли в полон групу російських диверсантів, які пересувалися трубою на Оріхівському напрямку.

Відео з полоненими та кадри всередині газопроводу оприлюднили на офіційних ресурсах бригади. На записах окупанти розповідають, що фактично не мали можливості повернутися назад. Один із російських військових заявив:

За нами заварили трубу, назад дороги немає,

– заявив один із російських військових.

Навіщо росіяни лізуть через газопровід?

За даними українських військових, російська армія використовує магістральний газопровід для переміщення штурмових та диверсійних груп у тил українських позицій. Основною метою таких операцій є спроби перерізати логістичні маршрути Сил оборони поблизу Комишувахи та створити хаос у прифронтовій зоні.

Українська розвідка знала про підготовку подібних дій з боку окупантів ще раніше. Російські військові проходили спеціальні тренування на полігонах на тимчасово окупованих територіях, де відпрацьовували пересування підземними маршрутами та штурмові дії в обмеженому просторі.

За словами українських захисників, окупанти створили всередині труби фактично окрему інфраструктуру. Там були облаштовані внутрішні пости, телефонний зв’язок, місця для перепочинку, а також спеціальні обходи у місцях пошкодження трубопроводу. Вхід до газопроводу розташований на території, яку контролюють російські війська, тоді як виходи ведуть ближче до українських позицій.

Саме через такі підземні маршрути російські диверсанти намагаються проникати вглиб української оборони для проведення атак, диверсій та спроб захоплення окремих об’єктів. У 65-й бригаді наголошують, що частина окупантів після виходу з труби вирішує здатися в полон, усвідомлюючи безвихідь ситуації.

Українські військові також показали, у яких складних умовах пересувалися російські штурмовики – вузькими темними проходами на десятки кілометрів.

Де ще окупанти використовують такі методи?

Російські військові вже не вперше намагаються використовувати газопроводи для прихованого просування до позицій Сил оборони України. Подібні випадки фіксували не лише на Сумщині, а й на Запорізькому напрямку, де окупанти намагалися проникати в український тил через магістральні труби поблизу Оріхова та Комишувахи.

Такі маршрути росіяни використовують для диверсійних груп, сподіваючись уникнути ударів дронів та артилерії під час переміщення. Втім, українські військові пояснюють, що подібна тактика майже завжди завершується для ворога катастрофою. Газопроводи мають вузький простір, відсутність нормального доступу до повітря та надзвичайно складні умови пересування, через що окупанти виснажуються ще до виходу на позиції.

За словами речника 8-го корпусу ДШВ Вадима Карп’яка, росіянам доводиться проходити десятки кілометрів навприсядки у трубах висотою близько 1,4 метра, витрачаючи на це майже дві доби. Після виходу з труби більшість таких груп швидко виявляють українські дрони та артилерія.

Саме тому значна частина російських штурмовиків або знищується одразу, або потрапляє в полон. Військові також зазначають, що окупанти облаштовують у трубах цілу систему логістики – з телефонним зв’язком, підкопами та проміжними точками для перепочинку. Однак навіть це не рятує їх від втрат, адже українська розвідка давно знає про такі маршрути.