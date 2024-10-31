Не тільки Курська область: де ще на фронті можуть зʼявитися війська КНДР

Росія відправила у Курську область близько 3 тисяч військових з Північної Кореї. Вони перебувають за 50 кілометрів від кордону з Україною, але це не єдиний напрямок, де їх невдовзі можна буде побачити.

Північнокорейські військові можуть у будь-який день взяти безпосередню участь у війні. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, додавши, що їх можуть залучити на різних ділянках.

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Де воюватимуть військові КНДР

Бійців можуть залучити до бойових дій як на території Росії, так і в Україні. Мовиться про будь-який напрямок, який росіяни захочуть підсилити своїм ресурсом, адже це найперше піхотна компонента.

Зараз ми часто говоримо про Покровсько-Курахівський напрямок. Там Росія використовує велику кількість піхоти. Цілком логічним було б застосування північнокорейських військових на одній з цих локацій,

– зауважив Олександр Коваленко.

Можливо, не на всьому напрямку, а на визначеному рубежі, щоб вони могли між собою комунікувати. Так само їх можуть використати на Курщині, втім не варто відкидати перекидання бійців в інші області.

"Найперше я говорю про Запорізьку область. Вони можуть з'явитися там, щоб розв'язати питання з Роботинським виступом. Саме там зараз головне завдання виконуватимуть так звані "м'ясні штурми". Для цього росіянам і необхідно 3 тисячі бійців", – припустив військово-політичний оглядач.

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Для всього іншого розподілені бійці групи військ "Днєпр". Але їм важко виділити додатковий ресурс. Також росіяни відчувають проблеми на Лимано-Куп'янському напрямку. Окупанти нарощують тиск і можуть через Бєлгородську область перекинути туди військових з КНДР.