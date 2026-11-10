Middle strike в аеропорту: бійці Nemesis розбили дронопорт росіян у Донецьку

Бійці 412-ї бригади Nemesis 10 листопада уразили дронопорт окупантів у Донецькому аеропорту. Для ураження пускової бази загарбників військові застосували далекобійні засоби middle strike.

Як повідомили в телеграм-каналі 412-ї окремої бригади безпілотних систем Nemesis, українські військові оприлюднили відеозапис операції із точним вогневим ураженням ворожого об'єкта.

Які подробиці?

Ворожих дронів над українськими містами має ставати менше. Тому ми не лише перехоплюємо вже запущені безпілотники, а й знищуємо інфраструктуру, з якої їх запускають,

– наголосили у підрозділі.

Знищення дронопорту на території зруйнованого аеродрому суттєво послаблює спроможності загарбників здійснювати запуски баражувальних боєприпасів по українських позиціях та прифронтових містах.

Використання засобів middle strike дозволяє системно ліквідовувати важливі вузли противника в оперативному тилу.

Подробиці операції СБС: дивіться відео Nemesis

Сили оборони нищать дронову інфраструктуру окупантів

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські захисники уразили чотири пункти управління російськими безпілотниками, серед яких ключовою ціллю став дроновий осередок підрозділу "Рубікон" у тимчасово окупованому Бердянську.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, Сили оборони також розгромили бази зберігання та пуску ударних дронів окупантів біля Гвардійського в Криму та склад безпілотників у районі Мелітополя.