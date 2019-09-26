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      Бійці ДСНС винесли з охопленої вогнем квартири газовий балон, аби запобігти вибуху: відео

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      Бійці ДСНС винесли з охопленої вогнем квартири газовий балон
      Бійці ДСНС винесли з охопленої вогнем квартири газовий балон / ДСНС

      У Херсоні мало не злетів в повітря будинок. У двоповерхівці, розташованій в історичній частині міста, стався витік газу. Через несправність плити, під’єднаної до балону, у квартирі на верхньому поверсі, спалахнув газ і виникла пожежа.

      У цей момент господар помешкання саме готував їжу. 49-річний чоловік отримав понад 20 відсотків опіків, з ушкодженнями рук і голови його госпіталізували.

      Читайте також: У окупованому Донецьку спалахнула пожежа на складі з боєприпасами бойовиків: відео

      А от ДСНСники тим часом рятували будинок від вибуху – бійці винесли з охопленої вогнем квартири газовий балон.

      Газовий балон винесли на вулицю, аби запобігти вибуху
      Газовий балон винесли на вулицю, аби запобігти вибуху

      "На місце пригоди було направлено 4 одиниці техніки та 25 чоловік особового складу. З'ясувалося, що у квартирі на второму поверсі стався спалах газо-повітряної суміші під час використання побутового газового балону", – відповів заступник начальника ГУ ДСНС у Херсонській області Юрій Гатілов.

      Дивіться відео: кадри, як рятувальники витягнули газовий балон

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      Теги: Новини України Пожежа Новини Херсона Вибух ДСНС
      Джерело: 24 канал
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