"Українська команда" передала ГУР МО зарядні станції для безперебійної роботи техніки

Бійці роти "Катехон" у січні 2026 року отримали від волонтерів "Української команди" велику партію зарядних станцій. Це допоможе захисникам, які виконують диверсійні операції у глибокому тилу російських окупантів.

Зарядні станції посилять можливості бійців. Зокрема, допоможуть забезпечити роботу військової електроніки.

Станом на сьогодні рота "Катехон" здійснює диверсійні операції у глибокому тилу російських окупантів. Зокрема, на Покровському напрямку, який є найважчим.

Деталі заяви

В "Українській команді" розповіли, що бійці роти "Катехон" працюють вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Зокрема, на Покровському напрямку. Артур Палатний – очільник "Української команди" – наголосив, що допомога посилить можливості захисників та допоможе ефективніше виконувати найскладніші бойові завдання.

У 2025 році волонтери "Української команди" передали на передову понад 200 зарядних станцій. Крім того, бійців продовжують забезпечувати: