При цьому учасники енергоринку та експерти не приймають RAB-тариф на розподіл електроенергії, який запропонував НКРЕКП.

Бізнес сподівається, що буде прийнято тарифоутворення на розподіл електроенергії, яка буде цікава інвесторам і допоможе модернізувати і розвивати електромережі. Про це розповіла керівник Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко, передає delo.ua.

За її інформацією, учасники енергоринку та експерти не приймають модель стимулюючого тарифоутворення (RAB-тариф) на розподіл електроенергії, яку запропонував НКРЕКП. На їхню думку, вона не буде стимулювати інвестиції.

"Ведуться дискусії навколо того, яке саме тарифоутворення треба прийняти: за пропозиціями Регулятора або за пропозицією ринку. Їх відмінність – в доведенні ефективності. Ринок пропонує застосовувати успішну європейську модель з правилами, які зрозумілі інвесторам: ставка повернення капіталу на рівні WACC, перерахунок ставки щорічно, нарахування на всі активи компанії, – розповіла керівниця Європейської Бізнес Асоціації.

Вона додала, що регулятор пропонує ставки диференціювати: 1% нараховувати на вже побудовані активи компанії, 15% – на нові активи. Однак ринок такі умови не приймає, оскільки не бачить інвестиційної привабливості.

Дерев'янко впевнена, якщо привабливості "правил гри" не бачить ринок, то і зовнішні інвестори навряд чи зацікавляться електромережами.

"Тому бізнес все ж сподівається, що тарифоутворення, яке буде цікаве інвесторам, впровадять найближчим часом, адже про цю реформу йдеться вже понад 10 років", – наголосила експерт.

Раніше в ЄБА запропонували впроваджувати стимулюючий тариф по європейській методології – ставка повернення інвестицій на рівні WACC, яка нараховується на всі активи операторів систем розподілу.