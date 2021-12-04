Уже на следующей неделе, то есть 8 декабря, Меркель официально передаст пост главы правительства Германии новому канцлеру Олафу Шольцу.

До теми Ангела Меркель пішла з посади канцлерки під пісню панк-рокерки

До того момента, формально она остается главой государства, но церемонию решили провести именно 2 декабря.

Традиция прощания

Ритуал прощания прошел под открытым небом, поздно вечером из-за чего получил название Вечерняя Заря. Примечательно, что вся церемония проходила при свете факелов, которые несли военные.

Такая традиция уже укоренилась в немецкой политике – именно так чествуют высших должностных лиц, уходящих в отставку. Место церемонии также было выбрано неслучайно – это внутренний дворик комплекса зданий Бендлер-Блок, где частично находится Министерство обороны Германии.

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Для немецкой истории это место знаковое: в годы нацистского режима здание было неофициальным штабом группы офицеров, которые в 1944 году планировали покушение на Адольфа Гитлера.

Как прошла церемония

Последняя такая церемония прощания с канцлером проходила аж в 2005 году, когда в отставку уходил Герхард Шредер. Тогда он пригласил 600 гостей. В этот же раз Меркель ограничилась лишь двумя сотнями. Среди них были и 52 министра, которые в разные периоды работали с Меркель.

Вся церемония длилась около часа и включала в себя речь Меркель, выступление военных оркестров и факельное шествие военных расчетов. Согласно протоколу бундесвера, это самая почетная церемония, которую в Германии могут провести в честь гражданского лица.

Кроме того, многих шокировал подбор музыки для церемонии. Меркель решила, что на её проводах оркестр должен сыграть 3 мелодии:

христианский гимн;

шансон-композицию;

панк-рок композицию.

К чему призвала Меркель

Уже после ухода с поста канцлера, Меркель получит пожизненное содержание не только её самой, но и её офиса. Уже известно, что она запросила финансирование офиса с 9 сотрудниками. Кроме того, предположительно Меркель будет получать пенсию в размере около 10 тысяч евро в месяц.

В своей прощальной речи Меркель призвала больше доверять друг другу, а также заявила, что в эпоху пандемии, демократия не должна быть толерантной к различным теориям заговора.

Мнения о политике Меркель абсолютно разные, кто-то ее хвалит, а кто-то говорит, что она только и делала, что пыталась спрятать проблемы под ковер, совсем не решая их.

В самой Германии заявляют, что именно при Меркель страна стала лидером Европы и смогла не допустить развал ЕС. Ей же приписывают и экономический рост Германии, борьбу с кризисом 2008 года, разрешение проблемы мигрантов и борьбу с пандемией.

Меркель нашла причины, почему Украине не нужно в НАТО

Сторонники Меркель превозносят ее как нечто невероятное. А вот скептики заявляют, что все ее достижения это всего лишь миф.

И, нам, конечно же, интереснее всего вспомнить участие Ангелы Меркель в разрешении конфликта Украины с Россией. И здесь, не всё так радужно.

2008 год. В Бухаресте проходит саммит НАТО, на котором Владимир Путин заявляет всему Западу – возьмете Украину в Альянс, я разорву эту страну на части. В это же время слово берёт Ангела Меркель, которая на тот момент развивает тесные экономические и, что сегодня важно, энергетические связи с Россией.

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Поэтому свое решение относительно предоставления ПДЧ в НАТО для Украины она выносит с оглядкой на Путина. Именно Меркель находит массу причин, почему Украине рано вступать в НАТО – от того, что в Альянсе появится новый союзник для США, а потому американцы возымеют еще больший вес, до банальной боязни разозлить Путина.

Весной 2008 года, прибыв в Москву, Меркель уверяет, что Украину не стоит звать в НАТО, ведь эту идею якобы не поддерживают сами украинцы.

Одобрила "Северный поток-2"

На том же саммите в Бухаресте в ПДЧ отказывают еще и Грузии, также не без участия Ангелы Меркель. А почти через 4 месяца Россия развязывает бойню в Южной Осетии.

Спустя год после этого, Меркель во второй раз переизбрали на пост канцлера Германии. В этот период она также настаивает на том, что Россия является для немцев одним из ключевых партнеров в области энергетики.

Уже в 2011 году Ангела Меркель заявляет, что Германии просто необходим новый трубопровод из России в Германию, который назовут "Северный поток-1". Канцлер одобряет этот проект и, вместе с Медведевым, торжественно запускает российскую трубу.



Меркель помогла стартовать проекту "Северный поток-2" / Фото Getty Images

Такое решение Меркель принимает на фоне тотальной критики, ведь новый российский трубопровод фактически идет в обход Украины, Беларуси и Польши, которые выступали главными транспортерами газа из РФ в Европу. Но, на это Меркель отвечает – это вклад в надежное энергоснабжение Европы, а прибыль получит и Россия, и Германия поровну.

Отношение к Украине изменилось

В 2013 году Меркель снова переизбирают на пост канцлера, уже в третий раз. С этого момента, инициативы Меркель в отношении Украины становятся положительнее.

Конец 2013 года, Виктор Янукович заявляет, что не станет подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС, в центре Киева зарождается протестный Майдан. Ангела Меркель заявляет что предложение ЕС всё же подписать документ остается в силе, поэтому у Януковича есть шанс передумать.

К сожалению, этого не происходит и Украина получает жертв Небесной сотни, захват Крыма и начало войны на Донбассе.

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Ложка дегтя

В 2014 году Меркель первая в ЕС выступила против России осуждая аннексию Крыма и призывая дипломатическим путем разрешить конфликт на Донбассе. Кроме того, Меркель публично поддерживает территориальную целостность Украины и обещает финансовую помощь.

Она поддерживает инициативу французского президента Франсуа Олланда создать Нормандский формат для разрешения конфликта на Донбассе. Именно при посредничестве Меркель были подписаны Минские соглашения, и именно при Меркель было выработано положение об особом статусе Донбасса в границах Украины.

И здесь появилась ложка дегтя от фрау Меркель. В июле 2014 года МИД Германии, после встречи Меркель и Путина в Бразилии заявляет, что канцлер поддержала идею прямых переговоров между Киевом и боевиками на Донбассе.

Уже в 2021 году, буквально месяц назад, тот же немецкий МИД намного категоричнее и заявляет, что такой диалог просто невозможен.

Уговаривает отменить санкции против "Северного потока-2"

2015 год. Меркель уже не призывает Киев к диалогу с террористами, наоборот она требует от Путина заставить боевиков прекратить огонь на Донбассе. В то же время Меркель активно лоббирует в ЕС введение санкций против путинского режима. Как мы поняли позже – этого было мало.

2018 год, Меркель переизбрали уже в четвертый раз. И здесь всё возвращается на круги своя – Меркель поддержала строительство "Северного потока-2", как заявила канцлер, из-за потребности Германии в газе. Причем прекрасно понимая, чем это чревато для Украины.

Уже в 2021 Меркель удается убедить нового президента США Джо Байдена отменить санкции против оператора "Северного потока-2", что в результате позволило достроить путинский газопровод. В то же время Меркель настаивает, что транзит газа через Украину не должен останавливаться.

Что на самом деле делала Меркель

Конечно, стоит отдать должное фрау Меркель. Ведь, несмотря на свою двоякую позицию, она поддерживала Украину и часто шла на конфронтацию с Путиным ради наших интересов.

Но вот в целом, такое лавирование только по украинскому вопросу, показывает нам, что Ангела Меркель, все 16 лет, скорее пыталась сгладить углы и вести бизнес, но никак не стремилась действительно решить глобальные проблемы.

Что же касается более глобальных инициатив Меркель, то её часто в ЕС называют главной поборницей авторитаризма Путина и Си Цзиньпина. И может показаться, что так оно и есть, ведь во внешней политике Меркель показывала себя главной защитницей прав человека.

Но на самом деле, она всегда руководствовалась другим правилом: Германия превыше всего, и от этого и исходили ее дальнейшие решения. Например, как только началась война в Украине, Меркель действительно стала на сторону Киева и пролоббировала введение санкций против Кремля.

Но реальность оказалась такова, что Германия могла ввести и куда более жесткие санкции, но та же Меркель наотрез отказалась от такой идеи, защищая немецкий бизнес.

После чего Меркель все-таки отреагировала

По состоянию на май 2014 года, Запад ввел санкции преимущественно против частных лиц и компаний РФ. И вот США, в лице Барака Обамы, призвали ЕС ввести более жесткие санкции, которые уничтожили бы целые сектора российской экономики.

Но, фрау Меркель, встречаясь с Обамой в Вашингтоне, заявила, что не видит смысла вводить более жесткие санкции против РФ, ведь это принесет убытки немецким компаниям.

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Меркель стала более-менее последовательной в вопросе санкций только после того, как российские боевики сбили малайзийский боинг в небе над Донбассом. Она уже была вынуждена реагировать.

Могут ли упрекать сами немцы

Что же касается борьбы с авторитаризмом Си Цзиньпина, то и здесь не всё так гладко, как хотелось бы симпатикам Меркель. На словах, канцлер не единожды критиковала репрессии против мусульман в Синьцзяне и жестокие разгоны демократических протестов в Гонконге.

Но, как только США, с приходом к власти Джо Байдена, призвали Запад коллективно противостоять Китаю, оказалось, что для Германии эта страна один из ключевых экономических партнеров.

Резюмируя, эпоха Ангелы Меркель запомнилась как удачами, так и провалами. Но сами немцы, вряд ли смогут ее в чем-то упрекнуть, ведь в первую очередь, она всегда вела политику по логике: что бы не происходило, бизнес превыше всего.