Бізнес став утричі більше користуватися Big Data та IoT

Мобільний оператор Vodafone Україна проаналізував, як змінились вподобання бізнес-клієнтів за час пандемії коронавірусу. З початку локдауну компанія відзначає стійке зростання підключень нових корпоративних клієнтів – на 25% у порівнянні з 2019 роком.

В цей період сформувалась стійка тенденція збільшення споживання послуг, основаних на роботі з даними.

ТОП-3 послуг 2020 року серед бізнес-клієнтів виглядає так:

Big Data – Vodafone Analytics і Big Data Scoring

Бізнес-розсилки

IoT Monitor

Big Data

За минулий рік кількість клієнтів Vodafone Analytics та Big Data Scoring зросла майже втричі.

Послуга Vodafone Analytics дозволяє описати портрет цільової аудиторії; організувати таргетовану рекламу; отримати модель Look-a-like; отримати точну геоаналітику. Big Data Scoring – рішення, що дозволяє виявити та запобігти шахрайським діям, а також визначити схильність клієнтів до придбання продуктів: прогнозування попиту, модель відтоку клієнтів тощо.

Бізнес-розсилки

Послуга, що дозволяє компаніям повідомляти своїм клієнтам про новини, акції, послуги, платежі, транзакції та оновлення статусу. Попит на цю послугу у 2020 році зріс на 20%.

Vodafone IoT Monitor

Послуга IoT Monitor, запущена 2020 року, вже успішно реалізована у більш ніж 150 кейсах з бізнес-клієнтами. Це система для віддаленого управління М2М SIM-картами через персональний кабінет. За допомогою системи можна контролювати роботу своїх М2М SIM-карт (активна /не активна), налаштовувати інформування та безліч параметрів користування, наприклад, встановлювати сповіщення про стан SIM-карт: втрату зв'язку, досягнення ліміту трафіку, спробу використовувати SIM-карту в сторонньому пристрої.

Детальніше про послуги для бізнесу можна дізнатися за посиланням.