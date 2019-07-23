Благати не буде, – Разумков про співпрацю Зеленського і нардепів "Слуги народу"

Президент Володимир Зеленський не впливає на свою політсилу "Слуга народу", яка лідирує на парламентських виборах. У майбутньому гарант також не буде тиснути на депутатів та Раду, аби вони голосували за потрібні йому проекти.

Лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков в інтерв'ю "Українській правді" відзначив, що партія повністю підтримує Зеленського та його дії.

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"Президент і зараз не впливає на партію... Він є людиною, яку партія підтримує на 100%. Ніхто не збирається з цим навіть сперечатися. Це партія, яка спочатку з'явилася як політична сила, яка підтримує ініціативи і Президента, і людей, які за нього проголосували. Що значить впливати на партію?", – сказав Разумков.



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За його словами, глава держави точно не буде приходити на засідання фракції і заставляти депутатів голосувати за необхідні йому ініціативи.

Переламувати Зеленський не буде... І благати не буде. Те, що він може й буде - явно доносити свою позицію, але це навряд чи буде відбуватися кулуарно. Це буде нормальна дискусія між президентом і різними політичними силами, які будуть представлені в парламенті,

– зауважив лідер "Слуги народу".

Разумков додав, що у Зеленського добре виходить переконувати людей і це підтвердив результат президентських виборів, на яких він отримав 73% голосів українців.

"Тому я впевнений, що і президент, і велика частина, здорова частина парламенту будуть працювати в унісон, але не на благо якимось політичним інтересам, а на благо розвитку держави", – підсумував Разумков.



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